Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Imagen archivo RTVC.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha considerado este jueves tras el fallecimiento de cuatro migrantes que trataban de alcanzar Canarias en un cayuco que esta situación evidencia que los avances en materia migratoria «son insuficientes».

Presidente autonómico

A través de su perfil en la red social X, el presidente autonómico ha señalado que Canarias ha vuelto a sufrir este domingo «la cara más dura de la emergencia migratoria«.

«El drama humanitario sigue en la Frontera Sur y sigue esperando la coordinación de la #UE y #España para una gestión migratoria integral. Noticias como ésta dejan en evidencia que los avances siguen siendo insuficientes», ha esgrimido Clavijo.

Drama humanitario

En la misma línea, el vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez, ha hecho lo propio también en X. Así es que, ha señalado que lo sucedido «evidencia que aún estamos lejos de una respuesta suficiente y a la altura de las vidas humanas«.

«Nuestra tierra afronta este domingo, una vez más, el drama humanitario que supone la ruta migratoria entre África y Canarias. Varias personas han fallecido en un cayuco que viajaba rumbo a las islas y que fue localizado anoche cerca al muelle de La Restinga. Noticias como esta evidencian que aún estamos muy lejos de una respuesta suficiente y a la altura de las vidas humanas», reza la publicación de Manuel Domínguez.