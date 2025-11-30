A las 6.25 horas, el 112 informó al Centro de Salvamento Marítimo en Tenerife de la llamada de un cayuco que precisaba de asistencia

Imagen archivo RTVC.

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este sábado a un cayuco que fue localizado inicialmente a unas 23 millas de La Restinga, en la isla de El Hierro, con entre 70 y 100 personas a bordo, entre las que hay algunas en mal estado y cuatro personas fallecidas.

Salvamento Marítimo

A las 6.25 horas, el 112 informó al Centro de Salvamento Marítimo en Tenerife de la llamada de un cayuco que precisaba de asistencia y que se encontraba, inicialmente, a unas 23 millas de la isla de El Hierro, según ha informado el organismo estatal.

El organismo estatal, a través de su centro coordinador en Tenerife, se puso en contacto con uno de sus ocupantes, quien afirmó que ya se encontraban a unas 16 millas, parados, sin agua ni comida.

Asimismo, los controladores marítimos procedieron a movilizar a la salvamar Navia y al Helimer 201. Más tarde, sobre las 8:15 horas, la salvamar informa que ha rescatado a 70 personas, entre las que hay algunas en «mal estado y varios fallecidos».

Buscan un segundo cayuco

Además, en la mañana de este domingo, según informa Salvamento Marítimo, el helimer 201 y la salvamar Diphda han salido a la mar en búsqueda de un segundo cayuco. De momento, no se ha logrado localizar esta embarcación, en cuya búsqueda opera, en estos momentos, una patrullera de la Guardia Civil y el helimer 201 de Salvamento.

En paralelo, los servicios intervinientes comprueban si los teléfonos coinciden con los del primer cayuco, es decir, si se hubiese tratado de un aviso proveniente de la misma embarcación.