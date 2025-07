El presidente de Canarias pide una mayor implicación europea y una financiación directa para las regiones que están implicadas en la migración

Clavijo defiende una financiación europea directa a las regiones implicadas en migración. Foto cedida por el Gobierno de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclamó este martes en la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza, Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX) del Comité Europeo de las Regiones celebrada en Tenerife una mayor implicación de la Unión Europea en la atención a menores migrantes no acompañados, así como una financiación directa a las regiones que asumen la migración.

Clavijo agradeció la presencia de los representantes europeos en Canarias, entre ellos la vicepresidenta primera de la Comisión, Carolina Darias, y subrayó la importancia de que “Europa conozca de primera mano la realidad de las regiones fronterizas como esta, que soportan una presión migratoria constante y creciente, y que actúan con responsabilidad a pesar de disponer de recursos limitados”.

El presidente canario valoró como un “paso en la buena dirección” el anuncio del Gobierno de España de incorporar de inmediato a 827 menores solicitantes de asilo al sistema estatal de acogida, en cumplimiento de un auto del Tribunal Supremo.

Además, Clavijo destacó la inminente aprobación de dos decretos que permitirán reformar la Ley de Extranjería para que todas las comunidades autónomas compartan la atención a menores, garantizando sus derechos.

Foto cedida por el Gobierno de Canarias

Europa

Clavijo advirtió que “no basta con que el Estado español se implique. Europa también debe asumir su parte. Los fondos del Pacto Europeo de Migración y Asilo deben regionalizarse y llegar directamente a las regiones que atienden en primera persona a estos niños y niñas que cruzan la Ruta Atlántica, una de las más peligrosas del mundo”.

Además, recordó que, aunque España recibirá casi 500 millones de euros del Fondo de Migración y Asilo en el periodo 2021-2027, en lo que va de año el Estado solo ha transferido a Canarias 50 millones, cuando los gastos del Archipiélago en esta materia han superado los 190 millones de euros.

En su intervención, también destacó la necesidad de adaptar las políticas migratorias europeas a las especificidades de territorios como Canarias. “Pedimos que se flexibilicen las reglas comunes y se establezcan indicadores adaptados a nuestra realidad”, reclamó.

Asimismo, el presidente defendió un mayor esfuerzo europeo en la cooperación con los países africanos de origen y tránsito de la migración, y un refuerzo de los recursos de Frontex para el control de fronteras.

El compromiso de Canarias

Clavijo manifestó que Canarias continuará cumpliendo con su obligación de proteger a los más de 5.500 menores migrantes no acompañados que se encuentran actualmente en las islas, pero insistió en que no puede seguir haciéndolo en solitario. “Es una cuestión de Estado y una cuestión europea. Las comunidades como la nuestra no pueden ser las únicas que asuman esta carga. Se necesita corresponsabilidad, coordinación y financiación adecuada”.

El presidente finalizó su intervención destacando la utilidad de esta conferencia para formular propuestas desde el Comité de las Regiones ante la futura Estrategia Europea de Migración y Asilo, que la Comisión Europea prevé presentar a finales de 2025.