El Gobierno de Canarias y Sampol inauguran la primera planta de emergencia energética en Tenerife

Clavijo destaca los avances en las islas para garantizar el suministro eléctrico y ser independientes del exterior.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este viernes, en la inauguración de la planta de generación eléctrica de emergencia de La Campana, en Tenerife, que “el Gobierno sigue dando pasos en el fortalecimiento del sistema eléctrico en las islas y así, ante cualquier incidencia, garantizar el suministro”.

La central, desarrollada por Sampol supone una infraestructura estratégica para conseguir ese objetivo, y “se convierte en la primera de una serie de instalaciones previstas tanto en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria, “que reflejan, además, la importancia de la colaboración público-privada para abordar una carencia estructural de las islas que las administraciones canarias queremos superar”, destacó el presidente.

Clavijo subrayó la importancia del papel de la empresa Sampol y su trabajo para dar respuestas “a una demanda histórica y necesaria para nuestro desarrollo económico y social, como es ser independiente energéticamente del exterior. Y que adquiere mayor importancia si cabe en estos tiempos bélicos e inciertos; porque sin electricidad no podemos ofrecer servicios, comunicarnos ni abastecernos”.

Un «hito» en Canarias

Por su parte, el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, destacó el hito que supone la inauguración de esta planta, “que nace de un procedimiento nunca antes realizado. Y que viene a paliar la situación de emergencia energética en la que se encuentra Canarias. Además, detalló que la puesta en marcha de esta instalación demuestra que este Gobierno cumple sus promesas con hechos concretos y proyectos que se hacen realidad”.

Asimismo, Zapata destacó el trabajo conjunto que viene desarrollando el Ejecutivo Regional con el Ministerio y las empresas del sector. Todo para para garantizar la seguridad del suministro en las islas que presentan déficit de generación. Y señaló que “el Gobierno de Canarias seguirá en su empeño por una Canarias sin riesgo de apagones”.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, destacó que la puesta en marcha de esta nueva central de emergencias simboliza el compromiso del Gobierno de España con las demandas presentes y futuras de Canarias. Y con la estabilidad del sistema eléctrico de las Islas en situaciones de emergencias. “A través del Ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno de España apuesta con esta colaboración público-privada por unas instalaciones que no son solo una mejora técnica, sino una inversión en tranquilidad para nuestra población”.

“El compromiso de colaboración institucional junto a SAMPOL Canarias ha sido un ejemplo cuyo resultado positivo es más que evidente, fortaleciendo un servicio esencial como es la energía. Porque proyectos como el que hoy inauguramos son el camino hacia el cambio mediante energías renovables, digitalización y soluciones innovadoras para un futuro mejor”, añadió Pestana.

Por su parte, Carmen Sampol, CEO del Grupo SAMPOL, explicó que “esta planta es un ejemplo de nuestra capacidad de ejecución integral, desde la ingeniería hasta la operación y mantenimiento. Contribuimos directamente a reforzar la seguridad del suministro en Canarias y a facilitar la integración de más energías renovables en el sistema eléctrico”.

La planta en detalle

La planta de La Campana estará generalmente apagada. Solo se activará en situaciones de emergencia para evitar un apagón. Cuenta con una potencia instalada de 9 MW de generación gestionable. Está diseñada para aportar respaldo al sistema eléctrico Tenerife-La Gomera en el contexto de la emergencia energética declarada en Canarias.

La instalación está equipada con cinco grupos electrógenos de última generación y sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) para minimizar emisiones y ruido, además de equipamiento adicional para su conexión a la red de distribución.

Durante la fase de construcción participaron alrededor de 50 profesionales directos. Mientras que la fase de operación y mantenimiento supondrá la incorporación de 20 nuevos empleos. Además de más de un centenar de puestos indirectos generados en el entorno.