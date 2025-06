El líder de CC, Fernando Clavijo, dice que a su partido no le vale con que Sánchez haya pedido perdón

Clavijo anuncia que «si la legislatura no es viable», CC retirará su apoyo a Pedro Sánchez.

El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha anunciado que si su partido percibe que «la legislatura no es viable«, retirará su apoyo a Pedro Sánchez, al que ha instado a que tome «medidas determinantes como Gobierno, porque la corrupción estaba incrustada en el Gobierno».

En declaraciones realizadas en Agüimes (Gran Canaria) durante un acto asociado a los compromisos ambientales de la Agencia 2030, el presidente canario y líder de los nacionalistas en las islas ha ido un paso más allá de lo que ya dijo ayer la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, al advertir de que no está garantizada la continuidad del apoyo que ofrecieron a Sánchez en la investidura.

«Creo que la portavoz de Coalición Canaria en Madrid le transmitía ayer al presidente que la legislatura está comprometida, obviamente (…) Lo que le hemos transmitido es que, si la legislatura no es viable, ante una imposibilidad de la legislatura, Coalición Canaria retiraría el apoyo«, ha remarcado Fernando Clavijo.

Esperar a las explicaciones de Sánchez en julio

No obstante, ha precisado que, en este momento, no están en ese escenario y prefieren esperar a lo que sucede en los próximos días y a lo que el presidente Sánchez tenga que explicar cuando comparezca en el Congreso en julio, como ha anunciado.

«Le hemos transmitido que no nos vale con pedir perdón, no nos vale con decir que esto es algo anecdótico, singular. Como Gobierno, porque la corrupción estaba incrustada en el Gobierno de España que preside Sánchez, se tienen que tomar medidas determinantes. De lo contrario, la confianza que ha sido quebrada no podrá ser restaurada», ha avisado.

«Espectáculo lamentable»

El presidente canario tampoco se ha ahorrado críticas al tono que percibió en el debate del miércoles en el Congreso, en la sesión de control al Gobierno, que ha tildado de «espectáculo lamentable«. A su juicio, lo ocurrido en ese pleno de la Cámara Baja «hace un daño terrible a la democracia y a las instituciones, a todas».

Por eso ha insistido en que Coalición Canaria no quiere precipitarse «ni contribuir a toda esta vorágine y a este circo», sino obrar «de manera prudente, como un partido de gobierno, un partido que cumple sus acuerdos, un partido estable.

«Queremos esperar a que el Gobierno tome esas decisiones y las tome el señor Sánchez. Que haga su comparecencia y, a partir de ese momento, en función de lo que ocurra, tomaremos la decisión», ha dicho.