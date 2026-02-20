ES NOTICIA

Clavijo lamenta que Aena se gestione como un «cortijo personal» e insta a aplicar el modelo de los puertos

RTVC / Europa PRESS
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insiste en que las islas deberían estar representadas en el consejo de administración

Fernando Clavijo, presidente de Canarias.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este viernes que Aena se gestione como un «cortijo personal» en el que se toman decisiones «unilaterales» sin tener en cuenta el impacto en los territorios, como ha ocurrido con la subida de un 3,8% de las tasas.

En un encuentro informativo organizado por APD Canarias ha apuntado que «lo ideal» sería que Canarias estuviera presente en el consejo de administración con un órgano como el de las autoridades portuarias, donde están representadas las instituciones y las patronales empresariales «y no hay ningún problema».

«Esto está inventando, está en el Estatuto, lo que queda es desarrollarlo», ha destacado. Si bien ha reconocido que siempre ha habido «muchas dificultades de entendimiento» con los rectores de Aena, que toman decisiones en base a las «prioridades» de los accionistas y los beneficios.

