El presidente canario ha mantenido este jueves una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios excepto los del PSOE y NC que no asistieron

Declaraciones: Fernando Clavijo, presidente de Canarias

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ha llamado a PSOE y Nueva Canarias a que vuelvan al diálogo sobre el llamado ‘Decreto Canarias’, con el que no pretende «generar divisiones» sino recabar el mayor apoyo posible, ya que esa será «la mayor fortaleza» con la que negociar con el Estado.

Tras reunirse con los portavoces de los grupos parlamentarios excepto los de PSOE y NC, que ya habían anunciado que no asistirían a la cita celebrada en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife, Clavijo ha recalcado que «no es una buena noticia» que estas dos formaciones «se descuelguen».

Ha indicado que todas las sugerencias de los grupos para incorporar al texto han sido aceptadas cuando de las competencias del Estado se refieren, no así las que atañen al ámbito de la comunidad autónoma, que «no caben en este decreto».

«Si hablas de comida, no se puede hablar de tornillos de coche», ha ilustrado Clavijo, quien confía en que el plante de los socialistas sea «un enfado, una pataleta» del grupo parlamentario del PSOE, ya que de momento no ha escuchado a su líder en Canarias, Ángel Víctor Torres, pronunciarse en este sentido.

Continuará con la ronda de contactos

Fernando Clavijo entiende que, aun teniendo en cuenta este plante, «no carece de sentido» seguir adelante con la tramitación de la ‘Agenda Canaria’, que incluye una ronda de contactos con las federaciones de municipios e islas (FECAM y FECAI) y con el Consejo Asesor del presidente antes de llevarlo al Consejo de Gobierno y trasladarlo como comunicación al Parlamento de Canarias.

Todo eso calcula que se podría cumplimentar en febrero antes de pedir una reunión con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Como «optimista empedernido» que se considera, Clavijo espera que el PSOE canario «reflexione», al igual que el nacional y el propio presidente, Pedro Sánchez, pues no le «cabe en la cabeza» que se opongan al desarrollo del Estatuto de Autonomía o que «no quieran cumplir» la ‘Agenda Canaria’ que firmaron, igual que el PP.

Porque si eso sucediera, ha continuado, «diríamos que han decidido romper con Canarias«.

El presidente ha indicado que al menos por su parte este no es ningún punto de inflexión en la actual legislatura y que seguirá «tendiendo la mano, con el modo canario de hacer las cosas», y esforzándose porque «la crispación» que se respira en el ámbito político nacional «no contamine» al de las islas.

«La ciudadanía no espera peleas ni enfados sino soluciones» y este decreto, ha subrayado, las pone sobre la mesa, como por ejemplo elevar los sueldos de los funcionarios, aumentar la renta disponible de las familias, construir más vivienda, complementar las pensiones no contributivas o agilizar el cobro del ingreso mínimo vital.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias. Imagen Presidencia del Gobierno

Con necesidad de una amplia mayoría en el Congreso

Fernando Clavijo ha rememorado que esta propuesta de real decreto ley «nació» en agosto de 2025 cuando se reunió con Pedro Sánchez en Lanzarote y que, entonces, le sugirió esta fórmula en vista de que su contenido concita «una mayoría amplia» en el Congreso.

Ha significado que las medidas que contiene este decreto, que «van directas a mejorar la calidad de vida» de los ciudadanos, «ponen los cimientos de Canarias durante 20 años», y ha insistido en que no es «ni un documento político ni una declaración de intenciones» sino un texto «riguroso» que ha de pasar por los filtros de la Abogacía del Estado, de los servicios jurídicos del Congreso y del Gobierno.

Los grupos del Gobierno censuran la ausencia de PSOE y NC

Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias han coincidido en censurar la ausencia de la reunión de PSOE y NC.

José Miguel Barragán (CC) ha subrayado que todo lo que contiene el decreto «está firmado» por PP y PSOE y que en ningún caso supone «privilegio ni prebenda».

Ha negado una ruptura de relaciones con los grupos de la oposición, a los que ha recordado que en el debate parlamentario de la comunicación que traslade el Gobierno podrán hacer sus aportaciones en las propuestas de resolución.

Luz Reverón (PP) ha afirmado que le ha «llamado mucho la atención y sorprendido» la ausencia de PSOE y NC en la reunión de este jueves, lo que, a su juicio, «demuestra que Canarias no les interesa».

Raúl Acosta (AHI) ha valorado que el decreto incluya asuntos como la obligación de servicio público de la conexión aérea entre El Hierro y La Palma, y ha criticado «la postura inaceptable» de los grupos de la oposición, a los que ha pedido, al igual que Clavijo, que retomen el diálogo.

PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) no han acudido a la reunión al considerar que el ejecutivo autonómico ha rechazado sin diálogo todas las propuestas planteadas por ambos grupos.

Declaraciones: Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias

Tanto NC-BC como el PSOE han coincidido en reclamar un decreto centrado en resolver los problemas de Canarias desde el ejercicio de las competencias del autogobierno, sin trasladar responsabilidades a otras administraciones ni utilizar el proceso como instrumento de confrontación política.