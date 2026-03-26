El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ha mantenido un encuentro de trabajo con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye

Encuentro entre el presidente de Canarias y el presidente de Senegal. EP

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado el «papel determinante» de Senegal en la lucha contra la migración durante un encuentro de trabajo, «muy positivo y provechoso», con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye. Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación bilateral y consolidar al archipiélago como un socio estratégico para el desarrollo del país africano y la estabilidad de la región.

En esta reunión, uno de los puntos centrales tratados fue la colaboración en materia migratoria y la lucha contra los tráficos ilícitos de personas, donde el presidente canario resaltó el trabajo de «Senegal y de sus cuerpos de seguridad en la reducción» de salidas de cayucos hacia Canarias por la ruta atlántica, una de las más peligrosas del mundo, según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

Al respecto, matizó que los datos reflejan el impacto de este «esfuerzo importante» del Gobierno senegalés para frenar la salida de embarcaciones hacia las islas desde su país. En el año 2024, llegaron a Canarias 9.237 personas procedentes de las costas senegalesas, lo que representa el 20% del total de los 47.000 migrantes que alcanzaron las costas del archipiélago en ese año.

Esta cifra descendió a 2.531 personas en el año 2025, implicando el 16% del total de llegadas (17.000); y en lo que va de 2026, han alcanzado las costas canarias 107 personas desde Senegal, apenas el 8% del total (1.300).

Ante estos datos, Clavijo resaltó que «demuestran la eficacia» del trabajo conjunto con los países de origen y tránsito, lo que «ha permitido salvar vidas y frenar» la actividad de las mafias.

Canarias y la apuesta por África Occidental

Por otro lado, el presidente canario insistió en que Canarias debe «apostar decididamente» por la colaboración con África Occidental, una región que duplicará su población antes de 2050. En este sentido, expuso que la creación de oportunidades en los países africanos «es esencial» para evitar que miles de jóvenes se vean obligados a migrar, apuntando que el 70% de los migrantes africanos opta por desplazarse dentro del propio continente.

Actualmente Senegal tiene alrededor de 19,3 millones de habitantes, de los que el 50% tiene menos de 20 años. Esta estructura demográfica convierte al país, a 1.500 kilómetros de Canarias, en uno de los que tiene mayor proporción de juventud de África Occidental.

En este marco, Clavijo trasladó al presidente senegalés la voluntad del Gobierno canario de «estrechar aún más los lazos» con este «estable e importante» país africano, en línea con la Estrategia Canarias-África aprobada por el Ejecutivo autonómico, e invitó a Faye a visitar al archipiélago y ofreció la celebración anual en Fuerteventura de la feria Africagua como punto de encuentro.

Además Clavijo expuso el «papel» del archipiélago como hub académico, logístico, portuario y de diplomacia pública en la región gracias a infraestructuras y entidades como el Puerto de La Luz, la base logística del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la labor de Casa África.

Formación de la juventud

Por su parte, el mandatario de Senegal destacó la contribución canaria a la formación de la juventud senegalesa, a través de iniciativas como Tierra Firme, que, matizó Clavijo, «está teniendo unos resultados muy positivos, con una alta empleabilidad y, sobre todo, con una autoestima importante» para la juventud senegalesa.

Otras colaboraciones del Gobierno canario en Senegal se centran en la formación de formadores, la capacitación de matronas, las becas de máster para estudiantes del país africano y la colaboración entre las universidades públicas de ambas orillas.

Además puso en valor que Senegal es uno de los países vecinos «más relevantes» para la Unión Europea, para España y, de manera «muy especial», para Canarias, ya que junto a Mauritania y Marruecos «ejerce de socio estratégico en África ante la inestabilidad creciente» en la zona del Sahel.

Muestra de ello, matizó, es que Canarias es actualmente la región española con «mayor» relación comercial y de cooperación con Senegal, un vínculo que se ha intensificado en los últimos años. A modo de ejemplo, indicó que Canarias lidera un programa de cooperación regional financiado en un 85% con fondos FEDER y un 15% con recursos propios, dotado con 200 millones de euros para el periodo 2021-2027, en el que participan siete países africanos.