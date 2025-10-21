Los sindicatos de la prisión de Juan Grande se han reunido con representantes de Coalición Canaria en Gran Canaria y han expuesto algunas de sus principales reivindicaciones

Encuentro de los sindicatos de la prisión de Gran Canaria con Coalición Canaria.

Los representantes de los trabajadores de la Prisión de Juan Grande denuncian la carencia de recursos humanos y materiales.

La vicesecretaria y coordinadora general de Coalición Canaria en Gran Canaria, María Fernández, y la diputada de CC por Gran Canaria en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, se han reunido con los sindicatos y exigen al Estado mejoras en la seguridad y el reconocimiento del personal penitenciario.

Una situación que les afecta, es la falta de personal sanitario, manifiestan que en los próximos meses se podrán quedar sin médico por jubilaciones y bajas. Por otro lado, disponen de la atención de un solo psicólogo para 400 reclusos.

Reconocimiento

Coalición Canaria pide medidas urgentes al Gobierno estatal, empezando por el reconocimiento legal. España es el único país de la Unión Europea en el que no tienen reconocido ser agente de la autoridad.

En este encuentro estuvo el coordinador de la Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios “Tu Abandono Me Puede Matar” de Gran Canaria y Lanzarote, Gonzalo Legazpi. Además, de delegados sindicales de Las Palmas II, Jacobo López y Roberto Vallejo.

Ambos representantes, han coincidido que los centros penitenciarios de Canarias están sometidos a un «deterioro progresivo».

Por otro lado, Jacobo López, ha explicado que la situación de los funcionarios de prisiones en Canarias “es especialmente grave por tres motivos fundamentales que afectan tanto al ámbito laboral como al conjunto de la sociedad”.

Desde la formación nacionalista, han incidido en un refuerzo de las plantillas y el que se contemple su profesión como una pieza esencial para la «convivencia y la seguridad ciudadana».

Vidina Espino ha anunciado que junto con Cristina Valido serán las encargadas de trasladar estas demandas al Parlamento de Canarias y al Congreso de los Diputados.