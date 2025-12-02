Las cofradías rechazan la pesca de cerco de atún en Canarias

Las cofradías Canarias rechazan la propuesta de la pesca de cerco de atún en el archipiélago y exigen la retirada del proyecto piloto

La Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, la Federación Provincial de Santa Cruz de Tenerife y la Federación Provincial de Las Palmas, han expresado este martes su «más rotundo y unánime rechazo» a la propuesta impulsada por la Secretaría General de Pesca y presentada por la delegación de la Unión Europea en las reuniones de ICCAT celebradas el pasado mes de noviembre en Sevilla que abre la puerta a la pesca de cerco de atún y rabil en Canarias.

Según detallan en un comunicado conjunto, el documento autoriza un plan experimental de pesca con cerco industrial y la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo en aguas del archipiélago.

Esta iniciativa «sigue contando» con la «desaprobación absoluta» del sector pesquero canario, que ya trasladó en su momento a la empresa que promovió inicialmente esta idea, y como posteriormente «se reiteró de forma clara» a la propia Secretaría General de Pesca durante el transcurso de las reuniones de ICCAT.

«No existe respaldo alguno desde Canarias, ni del sector, ni desde el Gobierno regional para esta iniciativa. Para más inri, ni el sector ni el Gobierno de Canarias en materia de pesca fueron consultados ni informados de la intención de que dicha iniciativa sería presentada por el Gobierno de España para incluirla en el mandato de negociación de la Unión Europea en ICCAT», señalan.

Una propuesta inaceptable

Para las cofradías, «resulta inaceptable que una propuesta de esta magnitud e impacto, que compromete de manera crucial y directa al futuro de las pescas en Canarias, se haya propuesto de esta manera».

Este proceder, prosiguen, «sin la previa aprobación y visto bueno del sector local que desarrolla su actividad en aguas de una región ultraperiférica especialmente sensible y frágil, y sin la obligada coordinación con el Gobierno de Canarias, vulnera a nuestro juicio los principios de consulta y participación establecidos en la legislación vigente».

Sin beneficios para el sector local

Las cofradías indican también que «no existe ningún tipo de beneficio para las comunidades pesqueras canarias, este plan responde exclusivamente a intereses de capital foráneo vinculado al sector industrial, que verían abierto el acceso para operar de manera industrial en aguas canarias, y competir directamente y en las mismas fechas por los recursos que necesita la flota canaria para subsistir».

Por ello, advierten de que este plan experimental, por el contrario, «es un torpedo a la línea de flotación de la viabilidad económica en la flota canaria» pues si hubiera querido desarrollarse por esa vía ya lo hubiera hecho.