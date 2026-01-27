La venta de entradas para la Gala de la Reina congrega desde primera hora a decenas de personas en las taquillas de Santa Catalina

Las entradas para la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria han salido este lunes a la venta y desde primera hora se han registrado colas en las taquillas del Parque Santa Catalina, donde cerca de medio centenar de personas aguardaban para hacerse con las mejores localidades para uno de los actos más esperados de las fiestas.

Entre quienes esperaban se encontraban tanto seguidores habituales del Carnaval como familiares y amigos de las candidatas.

Algunos, como Sandra y su grupo, afrontaban su segunda noche consecutiva haciendo cola para asegurar su presencia en la gala, mientras que otros acudieron desde la madrugada para apoyar a aspirantes como Evelyn Moreno Quintana, arropada por familiares llegados desde Arguineguín.

Colas para las entradas de la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. RTVC

Espectáculo, elegancia y profesionalidad

Las aspirantes a Reina destacaron la importancia de contar con el apoyo del público en una noche tan especial, subrayando que la gala es sinónimo de espectáculo, elegancia y profesionalidad.

Desde la organización recordaron que las taquillas permanecerán abiertas de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, y los fines de semana solo por la mañana, hasta el próximo viernes día 13.