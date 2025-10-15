Rosa Dávila anunció diversos datos sobre la movilidad en la isla

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, anunció este miércoles en el Pleno extraordinario sobre movilidad que las colas en las autopistas TF-1 y TF-5 se han reducido gracias a la aplicación de un conjunto de medidas estratégicas impulsadas por la Corporación insular.

“Estamos ante el principio del cambio. Tenerife está en el camino correcto hacia una movilidad más moderna, sostenible y eficiente. Las colas se reducen, las guaguas ganan usuarios y el nuevo modelo de transporte público ya está dando resultados”, afirmó durante el Pleno.

Mayor fluidez y uso del transporte público

Según los datos presentados, los carriles directos en la Glorieta de San Isidro han reducido los tiempos de trayecto en una media del 15%, alcanzando el 30% en horarios punta. Esta mejora ha facilitado una mayor fluidez en el tráfico durante los momentos de mayor congestión.

Por otro lado, el escalonamiento de horarios en la Universidad de La Laguna y la implantación de guaguas lanzaderas han permitido disminuir los tiempos entre el Puerto de la Cruz y La Laguna en un 10% a las 8:00 de la mañana y en un 18% a las 9:00, durante las horas de mayor congestión.

Además, Dávila destacó que el uso de la guagua ha crecido un 39% en los últimos dos años y medio, con 120.000 nuevos usuarios que se han incorporado al transporte público. Durante este mandato, TITSA ha incrementado sus vehículos en un 18%, incorporando 247 guaguas nuevas.

Las colas en la TF-5 se reducen sobre un 15 % en horas de mayor congestión / Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Infraestructuras de la isla

El Cabildo de Tenerife tiene más de 150 actuaciones ejecutadas y en marcha para mejorar la movilidad en la isla, entre ellas: