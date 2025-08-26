Las plataformas esperan que se hagan públicas las actas del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca)

Un total de seis colectivos, asociaciones y plataformas de La Palma respaldaron este martes la iniciativa de la Asociación Tierra Bonita de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Seis colectivos de afectados por la erupción de La Palma avalan recurrir ante el TSJC / Archivo RTVC

Este recurso reclama que se hagan públicas las actas y grabaciones de las reuniones de los comités científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) en los días y horas anteriores a la erupción de Cumbre Vieja.

Concretamente, los colectivos que participan en esta iniciativa son la Plataforma de Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja 2021, la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados del Volcán, la Asociación de Vecinos de La Laguna, la Asociación de Vecinos de Las Manchas, la Asociación Agua para La Palma y la Plataforma por un Precio Justo y Auténtico del Plátano.

Falta de información

Estos colectivos se preguntan, en un comunicado conjunto, “por qué no se informó oficialmente a la población de que la zona de mayor riesgo había cambiado, ya que aquel fatídico fin de semana de septiembre de 2021 el magma había avanzado hacia el norte del Valle de Aridane, poniendo en peligro barrios y caseríos cuyos habitantes ni siquiera fueron convocados a reuniones informativas del Pevolca”.

Por otro lado, las seis plataformas se plantean por qué no se elevó el nivel de la emergencia al semáforo naranja ni se ordenó la evacuación preventiva antes del inicio del proceso eruptivo, a pesar de las evidencias científicas que indicaban que la erupción era inminente.

Según explican, estas decisiones agravaron la pérdida de enseres y objetos personales, provocaron la muerte de animales domésticos y de granja que no se pudieron poner a salvo, y aumentaron el sufrimiento psicológico de la población damnificada.

Estas asociaciones critican que, casi cuatro años después del inicio de la erupción, las instituciones competentes «no hayan respondido con transparencia a esta legítima demanda«.

Por ello, los seis colectivos confían en que la acción judicial emprendida por Tierra Bonita prospere y se dicte una sentencia que les permita acceder a la información que se les ha negado hasta ahora sobre decisiones críticas de los responsables de la emergencia que todavía no han expresado explicaciones convincentes.