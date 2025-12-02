El Colegio de Médicos de Las Palmas alerta sobre el intrusismo y llama a extremar las precauciones en un sector en pleno auge

El Colegio de Médicos de Las Palmas alerta de los peligros del intrusismo

La medicina estética sigue creciendo y atrayendo a un número cada vez mayor de personas que buscan mejorar su imagen y bienestar. Sin embargo, este auge también ha venido acompañado de una preocupante banalización de los tratamientos y de la proliferación de ofertas sin garantías sanitarias ni profesionales. Ante este escenario, el Colegio de Médicos de Las Palmas ha lanzado la campaña «EVITA SORPRESAS. Pon un médico en tu estética», con el objetivo de recordar a la ciudadanía que la seguridad debe ser siempre la prioridad.

La presidenta del Colegio, Elizabeth Hernández, advierte de que, aunque la medicina estética puede aportar beneficios, “nunca debe hacerse a cualquier precio ni en cualquier lugar”. Subraya que, al tratarse de intervenciones en personas sanas, es esencial evaluar las expectativas del paciente, explicar los riesgos y garantizar que el procedimiento se realiza con rigor médico. Para ello, insiste en tres requisitos clave: que el tratamiento lo lleve a cabo un profesional médico, que el centro esté acreditado y que el paciente reciba información clara y honesta sobre todo el proceso.

Una amenaza para la seguridad

Uno de los principales problemas que señala la institución es el intrusismo, una práctica que consideran una amenaza directa para la seguridad de los pacientes. Nicolás Santana, secretario general del Colegio, recuerda que realizar actos médicos sin la titulación necesaria constituye un delito y puede derivar en graves consecuencias: desde resultados estéticos insatisfactorios hasta infecciones, lesiones, deformidades o daños irreparables. Las señales de alerta suelen ser precios excesivamente bajos, falta de transparencia sobre la titulación del profesional y tratamientos realizados en lugares sin autorización sanitaria.

Para combatir estas situaciones, el Colegio de Médicos de Las Palmas mantiene abiertos varios canales de comunicación en los que cualquier ciudadano puede trasladar dudas o sospechas. Cuando reciben un aviso, verifican la identidad y titulación del supuesto profesional, comprueban si el centro está acreditado y, si existen indicios suficientes, trasladan el caso a la Asesoría Jurídica para valorar una posible denuncia. “No miramos hacia otro lado cuando hay base para actuar”, afirma Santana.

Finalmente, la institución recomienda a la ciudadanía que siempre compruebe que el profesional es médico, que el centro cumple la normativa sanitaria y que desconfíe de promesas de resultados milagrosos o sin riesgos. Además, anima a consultar el Buscador de Médicos disponible en su web, una herramienta oficial que permite verificar la colegiación en cualquier momento. Con esta campaña, el Colegio busca reforzar la cultura de la seguridad y promover una medicina estética ética y responsable.