ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Los pacientes ya pueden tramitar sus voluntades anticipadas en el Colegio de Médicos de Las Palmas

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El documento de voluntades anticipadas refleja por escrito los deseos y preferencias sanitarias en caso de que las personas no puedan expresarse

Los pacientes ya pueden tramitar sus voluntades anticipadas en el Colegio de Médicos de Las Palmas.
Los pacientes ya pueden tramitar sus voluntades anticipadas en el Colegio de Médicos de Las Palmas. Fotografía: EP

Desde este lunes, los pacientes podrán formalizar sus voluntades anticipadas a través del Colegio de Médicos de Las Palmas. Gracias al convenio de colaboración firmado entre dicha institución y la Consejería de Sanidad del Gobierno canario, se logra reforzar la autonomía del paciente y acerca este servicio gratuito a la ciudadanía.

El Colegio de Médicos de Las Palmas destaca que este documento permite dejar constancia por escrito de los deseos y preferencias en el ámbito sanitario. Esto se aplica los casos de personas que no tengan la capacidad de expresarse por sí mismas.

La presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elizabeth Hernández, explica que esta decisión «trata de acompañar a los pacientes en decisiones tan importante como si desea donar órganos, que se aplique la prestación de ayuda para morir conforme a la legislación vigente, y otras cuestiones relativas a su atención sanitaria».

Hernández señala que este servicio gratuito «facilita un trámite sensible y da tranquilidad a las familias, garantizando el respeto a la voluntad de cada persona en el ámbito sanitario».

Un documento más empleado por mujeres en Canarias

Durante el acto de presentación del convenio, la consejera de Sanidad regional, Esther Monzón, ha apuntado que actualmente hay vigentes 25.047 Manifestaciones Anticipadas de Voluntad en el Archipiélago. De la cifra total, 15.939 corresponden a mujeres, lo que se traduce en un 63’64%. Las 9.108 manifestaciones restantes están tramitadas por hombres, un 36’36%.

Hasta ahora, las Manifestaciones Anticipadas de Voluntad podían formalizarse en la Consejería de Sanidad o en notarías, en virtud del convenio correspondiente. Gracias a este nuevo convenio, se mejora la accesibilidad a esta opción en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

El Colegio de Médicos de Las Palmas resalta que el contenido de la Manifestaciones Anticipadas de Voluntad solo es accesible por personal autorizado, mediante credenciales y cuando sea necesario para un acto médico. Este documento prevalece sobre opiniones de terceras personas, salvo nueva manifestación válida del titular.

Noticias Relacionadas

Sting actuará el próximo julio en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

RTVC / AGENCIAS -

La Binter Night Run obliga a cambios en el tráfico en Las Palmas de Gran Canaria

RTVC -

El PP exige un Pleno urgente por el “riesgo para la salud pública” en la limpieza de Las Palmas de Gran Canaria

RTVC -

El SCS, referente en el enfoque ‘One Health’ para proteger la salud humana, animal y ambiental

Redacción RTVC -

Otras Noticias

Los Premios Canarios de la Música anuncian sus nominados

Clavijo dice que antes del 18 de marzo de 2026 «tienen que salir» de Canarias 2.700 menores migrantes

El Gobierno aprueba la Estrategia Canaria de Reto Demográfico

El primer médico español que logró salir de Gaza, Raúl Incertis, visita Canarias

Arucas acogerá el Campeonato de España de Longboard 2025

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025