Los colegios celebran el inicio de las vacaciones de Navidad

Los colegios realizan múltiples actividades musicales y teatrales para despedir a los alumnos por las vacaciones de Navidad

Los colegios despiden a sus alumnos antes de iniciar las vacaciones de Navidad con numerosas actividades.

Informa: Marcos Rodríguez.

Protagonizan actuaciones musicales y teatrales protagonizadas por los propios estudiantes. Primeras fiestas navideñas para ellos que comparten con sus compañeros y profesores.

Ataviados con gorros de Papá Noel y adornos navideños han sido protagonistas de los principales actos. Los familiares han presenciado a los escolares dando sus primeros pasos como artistas. La música ha marcado este día que han celebrado en el entorno educativo para dar la bienvenida a la Navidad.

Durante toda la jornada cada rincón de los colegios se ha respirado a Navidad. Los patios se han llenado de villancicos, representaciones teatrales, bailes y recitales, preparados por los estudiantes con la ayuda de sus docentes.

Despedida de los compañeros

Una fiesta de Navidad que también ha significado la finalización del año 2025. Han compartido con amigos, familia y profesores un encuentro caracterizado por el espíritu festivo de estos días.

Un día en el que se ha puesto en valor el trabajo educativo más allá del aula, fomentando la convivencia, el compañerismo y el respeto por las tradiciones. En muchos centros, las celebraciones se completaron con mercadillos solidarios, recogidas de alimentos o desayunos compartidos, reforzando el componente social y solidario de estas fechas.

El 7 de enero volverán a las aulas pero antes les queda por delante varias semanas de vacaciones.