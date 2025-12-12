Ilusiones de Navidad – Estrella de Invierno es un espectáculo único en el corazón de Tenerife que será inaugurado el próximo 19 de diciembre

RTVC.

La Plaza del Cabildo de Tenerife se transformará en un espacio mágico con el espectáculo y propuesta cultural Ilusiones de Navidad – Estrella de Invierno, que será inaugurado el próximo 19 de diciembre a las 20.00 horas.

Tenerife presenta Ilusiones de Navidad – Estrella de Invierno

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, explicó que este año el Cabildo se convertirá en un lienzo gigante para este evento de gran formato, aprovechando su arquitectura para crear una experiencia inmersiva a través de videomapping 3D, iluminación LED, láseres y efectos especiales”.

“Una propuesta estética que combina tradición navideña y tecnología. El espectáculo “Estrella de Invierno” llevará a los asistentes a un viaje mágico por los Reinos de la Navidad: el Recuerdo, el Asombro, la Tradición y los Sueños”, expuso.

Producción original y canaria

El director Enrique Camacho, de Encaro Factory, destacó que “se trata de un espectáculo 100 % original creado para el Cabildo, con una música elaborada especialmente para el mismo y, por tanto, una producción 100 % canaria”. El apartado musical y vocal cuenta con un elenco canario de primer nivel, cuidadosamente seleccionado para garantizar tanto la excelencia artística como la cercanía cultural con el público de Tenerife. Se contará con las voces de Alexis Hernández, Jadel, Mel Ömana, Miriam Reyes y Árgel Campos.

Se trata de una continuación del éxito alcanzado con el espectáculo «Brillantina en Navidad» el año pasado, que promete ser una experiencia navideña inolvidable, cargada de emoción, tecnología avanzada y un fuerte compromiso con el talento local.

“Estrella de Invierno” no solo se centra en la parte visual y tecnológica, sino que también se ha diseñado para ser una experiencia inclusiva y accesible para todas las edades. Cada componente del espectáculo, desde la música hasta la escenografía, está pensado para involucrar a todo el público, según explicaron el escenógrafo Carlos Santos, y Juanjo Beloqui, diseñador de iluminación y coordinación mapping, quien apuntó que se contará con infografías para crear mundos virtuales “todo modelado y animado a mano”.

Respecto a la iluminación, será de tal manera que el público esté integrado y sentir que está dentro de la escena.

Impacto

Además de su valor cultural, “Estrella de Invierno” tiene un impacto positivo en la economía local. La realización de este evento ha permitido la creación de hasta 100 puestos de trabajo directos e indirectos en áreas como sonido, iluminación, escenografía y producción.

También se generarán oportunidades de empleo en sectores vinculados al turismo, la hostelería y el comercio local, beneficiándose de la afluencia de público a la zona durante las fiestas navideñas. Con una inversión en talento local, proveedores y empresas canarias, el evento contribuye al desarrollo del tejido cultural y económico de Santa Cruz y Tenerife, favoreciendo tanto a pequeñas empresas como a emprendedores locales