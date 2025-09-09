Comienza el curso escolar 2025/2026 en Canarias

Este martes, las aulas de Canarias se vuelven a llenar de niños y niñas que regresan con ilusión para dar inicio al curso escolar 2025/2026

RTVC.

+Hoy, martes 9 de septiembre, miles de niños y niñas regresan a las aulas en Canarias para dar inicio al curso escolar 2025/2026. Tras semanas de preparativos, los colegios de Infantil, Primaria y Educación Especial abren sus puertas y se convierten en los protagonistas de una jornada que marca el comienzo del calendario lectivo en el Archipiélago.

Comienza el curso escolar 2025/2026. Imagen: Lorena Rodríguez.

Las familias han madrugado para acompañar a los más pequeños en un primer día cargado de nervios, reencuentros y expectativas. Para muchos, se trata de la primera vez que pisan un centro escolar, mientras que otros vuelven a la rutina tras el largo paréntesis de las vacaciones de verano.

Inicio escalonado

Este inicio, que se produce de manera escalonada, continuará el miércoles con alumnos y alumnas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El siguiente turno será para Bachillerato que dará comienzo el jueves 11 de septiembre. Los estudiantes de Formación Profesional (FP) tendrán su primer día de clases el lunes 15 de septiembre. Por último, las Escuelas Oficiales de Idiomas darán el pistoletazo de salida el lunes 22 de septiembre.

Calendario escolar 2025/2026

A este calendario escolar 2025/2026 hay que añadirle los festivos municipales que correspondan a cada lugar y los 4 días de libre disposición que se aprobarán a mediados del primer trimestre.