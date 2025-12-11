Comienzan a estabilizar los 16.000 contenedores del ‘One Continuity’ en el Puerto de La Luz

El buque mercante que perdió unos 50 contenedores frente a Maspalomas está ahora en el Puerto de La Luz para intentar estabilizar la carga que perdió el equilibrio por el fuerte oleaje

El buque ‘One Continuity’ llegó este miércoles al Puerto de Las Palmas tras perder unos 50 contenedores por un golpe de mar cerca de Maspalomas, en Gran Canaria. A bordo llevaba 16.000 en total (todos vacíos), que perdieron la estabilidad, quedando muchos apunto de caer. Ahora han comenzado las operaciones para estabilizar la carga del buque mercante y que pueda seguir su camino.

Las operaciones de estabilización comenzaron sobre las 8 de la mañana de este jueves. Se pospusieron hasta esta mañana porque primero hubo que comprobar el estado de la carga y hacer un plan de seguridad.

Se trata de una operación muy complicada. Intervienen ocho operarios, entre otros, soldadores, ya que algunos contenedores tendrán que ser reparados in situ.

Contenedores a punto de caer del buque asistido en el Puerto de La Luz

Lo comprobaron con drones que sobrevolaron el barco para comprobar cómo se encontraban los contenedores que habían perdido la estabilidad. Muchos, estaban a punto de caer al mar y solo se sostienen por el peso de los que están superpuestos a ellos. Si se movieran, caerían.

Gracias a la experiencia en este tipo de maniobras del Puerto de La Luz y a su rápida actuación, todo está asegurado y se espera reparar pronto todos los desperfectos para que el ‘One Continuity’ (de 320 metros de eslora y que provenía de Francia) prosiga su ruta.