El buque ha atracado este miércoles en el puerto de Las Palmas tras perder 45 contenedores de su carga

Puerto de Las Palmas. EP

El buque ‘One Continuity’ ha atracado este miércoles en el Puerto de Las Palmas tras perder unos 45 contenedores al sufrir el pasado domingo un golpe de mar cuando navegaba en aguas situadas al sur de Canarias.

Así lo han informado fuentes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), que agregan que el que barco, que navega bajo bandera de Singapur, pidió permiso para dirigirse a un puerto seguro cuando estaba al sur de Maspalomas al perder parte de la carga y tener varias filas de contenedores inclinadas y a punto de caerse.

De esta manera, el buque ha atracado sin incidencias a primera hora de este miércoles en la Terminal de Contenedores del Puerto de Las Palmas con la carga inestable del lado del muelle. Por lo que no hay riesgo de que los contenedores caigan al mar dentro del recinto portuario.

Las mismas fuentes han indicado que se está trabajando para proceder a la descarga de los contenedores en condiciones de seguridad.