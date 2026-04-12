El viento afectará a Lanzarote, El Hierro, La Gomera, cumbres y oeste de La Palma, cumbres de Gran Canaria y toda Tenerife menos el área metropolitana
Canarias contará durante esta jornada con avisos por fuerte oleaje y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) desde las 18.00 horas del domingo. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, habrá riesgo amarillo por fenómenos costeros en las costas de Lanzarote; y el este, sur y oeste de las islas de Tenerife y de Gran Canaria.
Área metropolitana
Mientras, el fuerte viento afectará a Lanzarote, El Hierro, La Gomera, cumbres y oeste de La Palma, cumbres de Gran Canaria y toda Tenerife menos el área metropolitana.
En el conjunto de España, el paso de un frente frío por la mitad este peninsular y Baleares, unido a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, provocará este domingo un descenso acusado y generalizado de las temperaturas en la mayor parte de España y lluvias en bastantes puntos de la península.