El viento afectará a Lanzarote, El Hierro, La Gomera, cumbres y oeste de La Palma, cumbres de Gran Canaria y toda Tenerife menos el área metropolitana

Canarias contará durante esta jornada con avisos por fuerte oleaje y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) desde las 18.00 horas del domingo. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Imagen archivo RTVC.

En concreto, habrá riesgo amarillo por fenómenos costeros en las costas de Lanzarote; y el este, sur y oeste de las islas de Tenerife y de Gran Canaria.

Área metropolitana

Mientras, el fuerte viento afectará a Lanzarote, El Hierro, La Gomera, cumbres y oeste de La Palma, cumbres de Gran Canaria y toda Tenerife menos el área metropolitana.

En el conjunto de España, el paso de un frente frío por la mitad este peninsular y Baleares, unido a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, provocará este domingo un descenso acusado y generalizado de las temperaturas en la mayor parte de España y lluvias en bastantes puntos de la península.