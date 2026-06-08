Comisión clave para desbloquear el convenio de la Radio Canaria

Los sindicatos amenazan con una huelga durante la visita del Papa mientras los partidos exigen soluciones para el ente público

El Parlamento de Canarias acogió hoy la comisión de control de Radio Televisión Canaria para analizar la crisis laboral de la cadena pública. Los grupos políticos y la dirección abordaron el retraso del convenio de la radio y los problemas en informativos. El encuentro coincide con un preaviso de huelga sindical programado para el próximo viaje del Pontífice a las islas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La comisión de control comenzó su sesión con el debate sobre el marco laboral de la emisora pública. La dirección general aprobó este documento en enero de 2026 tras intensas negociaciones. Sin embargo, diversos problemas técnicos de la Dirección General de Planificación y Presupuestos frenan su aplicación.

Por este motivo, los trabajadores de la radio pública exigen la puesta en marcha inmediata de sus derechos. La oposición parlamentaria también ha mostrado su apoyo a la plantilla en esta reclamación sectorial. Los representantes políticos consideran que el Gobierno debe acelerar los trámites de forma prioritaria.

Por su parte, la diputada Carmen Hernández calificó la protesta como una reclamación totalmente legítima y justa. La parlamentaria de NC-BC recordó que la voluntad política siempre puede construir el marco jurídico necesario. Asimismo, el Administrador General, César Toledo, sugirió cambios para salvar la situación.

Estabilidad y audiencias en la televisión

El debate parlamentario continuó con el análisis de la situación organizativa de la televisión pública. La diputada Paula Jover, del grupo VOX, criticó la reciente cascada de ceses y dimisiones. Por ello, la oposición preguntó por las fechas de las nuevas convocatorias para estabilizar el ente.

Como respuesta inmediata, César Toledo anunció la publicación oficial para el puesto de director de planificación. El Administrador General defendió su gestión técnica frente al relato de caos con datos estadísticos. Además, el directivo destacó los excelentes resultados de audiencia obtenidos durante las últimas semanas.

De hecho, la Televisión Canaria cerró el mes pasado con un destacado 8,2 % de cuota de pantalla. Esta cifra representa el mejor dato de un mes de mayo en los últimos dieciséis años. Por consiguiente, la dirección utiliza estos índices para demostrar la buena salud del canal autonómico.

La huelga ante la visita del Papa

El conflicto laboral sumó más tensión debido a las movilizaciones convocadas para las próximas semanas. La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, mostró el respaldo total de su partido a los trabajadores. La huelga coincidirá de manera directa con la esperada visita del Papa a Canarias.

La diputada socialista culpó directamente al Administrador General de haber provocado esta crisis laboral en solitario. Según la oposición, la falta de consenso ha arrastrado al ente a un escenario muy complejo. Por esa razón, exigieron responsabilidades políticas ante los micrófonos de la comisión.

Por el contrario, César Toledo recurrió a una cita del Papa León XIV para calmar los ánimos. El administrador recomendó abandonar las narrativas divisorias tal como indicó el Pontífice al llegar a Madrid. Finalmente, el directivo pidió huir de una polarización que daña gravemente a la verdad.

Contenidos juveniles y valores democráticos

El grupo nacionalista introdujo en el debate la necesidad de conectar con las audiencias más jóvenes. El diputado José Manuel Bermúdez defendió la creación de contenidos atractivos orientados a este sector específico. Para Coalición Canaria, la televisión pública debe renovar sus formatos.

Asimismo, el parlamentario recordó que los medios públicos tienen la obligación de formar en valores democráticos. El pensamiento crítico constituye un pilar inseparable de la misión social de la televisión autonómica. Por tanto, los nacionalistas piden programas que fomenten la educación ciudadana.

Para concluir, César Toledo coincidió en la urgencia de educar a los jóvenes ante las pantallas. El administrador afirmó que el canal debe enseñar a distinguir y contrastar las informaciones actuales. En consecuencia, el ente trabajará para mostrar el contexto real que existe detrás de cada imagen.