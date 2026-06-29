‘Como en casa’ cierra temporada con toda la carne en el asador

El programa gastronómico de Televisión Canaria, ‘Como en Casa’, cierra su undécima temporada, de lunes a viernes a las 19:50 horas, entre carnes de fogones y a la brasa

Esta semana Kiko y Catha, presentadores de ‘Como en Casa‘ en Televisión Canaria, degustarán desde clásicos de la cocina venezolana como la cachapa hasta carnes a la parrilla pasando por una caldereta de bogavante. De lunes a viernes a las 19:50 horas el programa emitirá las últimas cinco entregas de esta undécima temporada en la antena canaria.

Este lunes 29 de junio el programa hará un guiño a Venezuela trasladándose hasta el establecimiento Guaros Fusión Bar, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, donde las principales plataformas de reseñas no paran de arrojar opiniones positivas de clientes. «Creemos que es gracias a que nuestra propuesta es apostar por la comida callejera típica de cualquier localidad de Venezuela y elevarla de categoría», asegura Moisés Romero, propietario, cocinero y artífice de este proyecto culinario, y quien recibe a ‘Como en Casa’ para cocinar un pepito y una cachapa que, según la opinión mayoritaria de los cleintes, «deja con la boca abierta».

El martes 30 el equipo de ‘Como en Casa’ pondrá rumbo a Castillo del Romeral, municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, hasta el restaurante Saliviento, un excelente y resguardado local que «no es un lugar de paso», tal y como afirma su clientela.

Kiko y Catha junto a David Bouzón, del restaurante ‘Saliviento’ en Castillo del Romeral, Gran Canaria

Al timón de esta nave culinaria se encuentran David Bouzón, jefe de sala, y David Mancebo, cocinero. Ambos copropietarios comparten talento, saber hacer con la clientela y la misma opinión sobre la apuesta por el producto de proximidad que, en su cocina, se eleva a categoría suprema. Kiko y Catha se pondrán manos a la obra para elaborar una caldereta de bogavante azul que pondrá a prueba las destrezas de ambos presentadores.

Entre Europa y Asia

El miércoles 1 de julio ‘Como en Casa’ se trasladará hasta el corazón del barrio de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, allí les aguardará el Indio Comido, local ubicado en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria, que ha convertido en maestría el concepto de comida callejera mediante la fusión de sabores latinos y asiáticos. Al frente de esta seductora propuesta el cocinero Javier Contreras, artífice en los fogones de platos atrevidos y milimétricos, y Luciana Gutiérrez, cuya coctelería de autor no solo acompaña sino que potencia cada bocado.

En The Street n20, ubicado en La Laguna, Tenerife, elevan las elaboraciones de comida rápida callejera a estándar superior

El jueves 2 ‘Como en Casa’ desembarcará en The Street nº20 ubicado en La Laguna, (Tenerife), donde su propietario, Aníbal Belisario, y el cocinero, Angelo Pati, redefinen cada día el concepto de comida urbana rápida. Ambos apuestan por recetas sencillas de la comida callejera pero con elaboraciones de un estándar superior. Aclamadas son entre sus clientes las hamburguesas y sus variadas arepas. El secreto, según Belisario, es «apostar por la mejor materia prima». Kiko y Catha se las verán con un pepito venezolano y un arroz chino de verdadero postín.

Las ‘reglas del fuego‘

Y el viernes 3, ‘Como en Casa’ echará el cierre a esta temporada en Televisión Canaria desde el histórico barrio de Triana, Las Palmas de Gran Canaria. Lo hará desde D’Melián Grill, en la calle Constantino, auténtico santuario de las brasas donde la técnica depurada y el producto de primer nivel dictan las ‘reglas del fuego’. Sus propietarios, Gustavo Martín y Daniel Melián, forman un dúo que equilibra a la perfección sala y fogones. «Aquí no hay espacio para la improvisación, tan solo sabor certero y buen trato», coinciden ambos en señalar como esencia del establecimiento. La milhoja de berenjena y el chuletón de vaca a la parrilla que cocinarán Kiko y Chata pondrán el broche de oro a esta undécima temporada de ‘Como en Casa’ en Televisión Canaria.

‘Como en Casa’ cumple su undécima temporada como programa gastronómico de referencia en Televisión Canaria