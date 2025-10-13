‘Como en Casa’ continúa su ruta gastronómica por Canarias

Catha González y Kiko Barroso cocinan esta semana nuevas recetas tras los fogones de Tasca El Vateo, La Bellota Extremeña, Marisquería Isleño Delgado, La Plazuela II y La Sede Vinoteca Winebar

El programa gastronómico de Televisión Canaria, ‘Como en casa’ (19:50 horas), sigue esta semana su recorrido por distintos rincones del Archipiélago. El espacio, presentado por Kiko Barroso y Catha González y que acaba de estrenar su novena temporada, visitará varios restaurantes con encanto que combinan calidad culinaria e historias singulares.

Este lunes, 13 de octubre, ‘Como en casa’ visitará Tasca El Vateo, el rinconcito gastronómico de David y Yolanda en pleno corazón de La Laguna. Entre los platos que se ofrecen en su carta cuentan con un menú degustación que es pura orfebrería culinaria, un viaje a ciegas que confía plenamente en el producto local de temporada.

El martes, día 14, llegará el turno de La Bellota Extremeña. Muy cerca de la Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, existe un rincón donde Extremadura se sirve con alma. Al cruzar su puerta, la hospitalidad de quien abre su casa y su cocina es latente. Su propuesta, con Nahun Alemán al frente como propietario y cocinero, es clara: comida auténtica, sin artificios, basada en la excelencia del jamón ibérico, los embutidos y los guisos de siempre.

Justo a mitad de semana, el miércoles, Kiko y Catha estarán en la Marisquería Isleño Delgado. Este local, capitaneado por Kevin Delgado en el norte de Tenerife, es ya un templo para los amantes del marisco fresco. Todo ello, acompañado por el talento en los fogones del chef Baye Gor Diagne.

El jueves, 16 de octubre, la tradición se sentará a la mesa con nuevos aires en La Plazuela II. Detrás de este proyecto, ubicado en el capitalino barrio de San José, está su propietario Alejandro Kron Socorro, un anfitrión que entiende que la gastronomía también es memoria, cercanía y conversación. Y en la cocina, con el fuego de la pasión y la disciplina de la técnica, trabaja Luis Munguía, un chef nicaragüense formado en Alemania y en Gran Canaria.

Por último, la semana acabará el viernes con la visita a Playa Honda, Lanzarote, muy cerca del mar y de ese paseo donde la vida se disfruta a otro ritmo. Allí se encuentra La Sede Vinoteca WineBar, donde Susana y su hijo Denis Zinn, junto al cocinero David Roldán, ofrecen una propuesta que combina vinos de Rioja y platos con acento internacional. Hoy son referencia para los amantes del buen vino, con una carta especializada en Riojas, sobre todo de la Rioja Alavesa, que presume de ser una de las más completas de Lanzarote.