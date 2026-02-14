El programa gastronómico de Televisión Canaria que ya roza las 600 entregas en antena se desplaza a La Palma para vivir su fiesta más emblemática junto a la ‘Negra Tomasa’

El programa gastronómico de Televisión Canaria ‘Como en Casa’ se desplaza el próximo lunes 16 de febrero a partir de las 19:55 horas a las calles de Santa Cruz de La Palma, que se teñirán de blanco para celebrar Los Indianos, su fiesta más internacional. Desde el restaurante cubano La Bodeguita del Medio, los presentadores Kiko Barroso y Cathaysa González mostrarán una receta muy apropiada para esta festividad en compañía del palmero Víctor Lorenzo ‘Sosó’, el hombre que da vida a la icónica Negra Tomasa cada Carnaval.

‘Como en Casa’ desembarca en Los Indianos con una explosión de sabor en el corazón del Carnaval palmero. RTVC.

En medio del ambiente festivo de Los Indianos, Kiko y Catha se pondrán el delantal para elaborar unos canelones de carrilleras y la tradicional sopa de miel, un clásico de la repostería palmera durante los Carnavales que servirá como hilo conductor de una jornada llena de ritmo caribeño, sabor y cultura.

Tres años cocinando la identidad de Canarias

Este despliegue en la Isla Bonita es la mejor forma de celebrar el tercer aniversario de este formato de Televisión Canaria. Desde su estreno en enero de 2023, el programa dirigido por Eduardo Viera y que produce La Huella Canaria ha trascendido la pantalla para convertirse en un hábito diario y una rutina ineludible en los hogares del Archipiélago. Con 10 temporadas a sus espaldas y cerca de alcanzar el hito de los 600 programas el próximo mes de marzo, el espacio se ha consolidado como un archivo vivo de nuestra restauración.

Para Kiko Barroso, estos tres años han sido un aprendizaje constante. “Presentar este programa es un regalo que nos permite viajar y descubrir que nuestra gastronomía no tiene límites. Cada día aprendemos algo nuevo en los fogones y nos seguimos sorprendiendo de la calidad humana y técnica que hay en nuestras cocinas” afirma el presentador. Por su parte, Catha González destaca la riqueza del camino recorrido. “Lo que más me impresiona es la variedad de opciones que ofrecen nuestras ocho islas. Recorrer Canarias con este programa nos ha permitido conocer productos y recetas que son auténticas joyas, y compartir eso con el espectador es un privilegio”, sentencia.

La receta del éxito; Cercanía y conexión con el público

El secreto de esta receta televisiva reside en la química de sus presentadores, quienes han logrado romper la cuarta pared con un carisma que hace sentir al espectador como un comensal más. Eduardo Viera, director del espacio, destaca la gran acogida recibida. “Estamos muy felices porque el programa ha conectado de verdad con la gente. Empezamos con una base de espectadores muy fiel, pero ver cómo en el último año hemos dado ese salto de calidad, llegando a superar con frecuencia la media de la cadena, es la mejor recompensa al trabajo de todo el equipo”, asegura.

Entre sus momentos más recordados destaca el récord de audiencia del 12 de noviembre de 2025, cuando la visita al restaurante Uluwatu Nikkei en Tenerife logró un 13,7% de share y reunió a una media 65.000 espectadores frente al televisor. Además, el pasado 29 de enero firmó su mejor dato de este año al convertirse en el contenido más visto del día en Televisión Canaria, alcanzando un 12,2% de cuota de pantalla y una media de 54.000 espectadores.

Mapa gastronómico de las ocho islas

A lo largo de su recorrido por la geografía canaria, el programa ha dibujado una radiografía de los gustos del paladar de nuestra tierra. “A través de nuestras rutas hemos comprobado que el interés por la cocina es enorme en todas las islas”, explica Eduardo Viera.

En cuanto al recetario, la tradición sigue siendo la reina de la pantalla. Platos de cuchara y mar como la carne de cabra, el sancocho, la ropa vieja de pulpo o las papas con costillas son garantía de éxito en cada emisión. Sin embargo, ‘Como en Casa’ también ha sabido abrirse a nuevas tendencias. “Nos encanta ver cómo el espectador canario tiene curiosidad por probar cosas nuevas. La respuesta a platos internacionales como la cocina japonesa o tailandesa ha sido fantástica, lo que demuestra que nuestro paladar está más abierto que nunca”, apunta el director del programa.

Rumbo al programa 600 y comunidad digital

Más allá de la pantalla convencional, ‘Como en Casa’ se ha consolidado como un formato nativo digital que extiende la experiencia culinaria a las redes sociales. El programa utiliza sus perfiles oficiales no solo para promocionar cada entrega, sino para transformar sus recetas y rutas en contenido dinámico y accesible. De esta forma, cada plato elaborado junto a los chefs se convierte en un tutorial interactivo, permitiendo que los miles de seguidores que forman su comunidad digital puedan consultar ingredientes, trucos y ubicaciones de los restaurantes en cualquier momento.

Con la mirada puesta en el futuro y el respaldo de más de 60.000 contactos diarios, el programa afronta su programa 600 el próximo mes de marzo con el objetivo de seguir demostrando que en ningún sitio se vive ni se come como en casa.