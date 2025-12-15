Canarias es la segunda comunidad autónoma donde más disminuyó la compraventa de vivienda en octubre con un 11 %

La compraventa de vivienda cayó un 11 % en octubre en Canarias

Las operaciones de compraventa de viviendas cayeron un 11 % en octubre respecto al mismo mes de 2024 en Canarias, segunda comunidad autónoma donde más disminuyeron, junto a Baleares, por delante solo de Madrid, que anotó una bajada del 11,7 %, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El archipiélago registró en octubre 2.287 compraventas de viviendas, frente a las 2.516 de un año atrás, cuando incluso se incrementaron un 44,9 % en comparación a igual mes de 2023, de acuerdo a la última Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad elaborada por el INE.

La cual revela que las islas fueron la segunda región con menor cantidad de operaciones de ese tipo por cada 100.000 habitantes, con una cifra de 121 que apenas superó a la del final de la cola, que fue Navarra con 120.

Datos de España

En el conjunto de España, en cualquier caso, la cifra de compraventas de viviendas disminuyeron también respecto a octubre de 2024, si bien en mucha menor proporción que en Canarias, un 2,5 %, conforme a los datos del INE.