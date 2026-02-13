‘Con Cúrcuma’ habla este sábado de las distinciones de la Guía Michelín a establecimientos canarios

El programa gastronómico de La Radio Canaria, que se emite a las 00:00 horas, contará con la presencia de cocineros y empresarios del sector

El programa de La Radio Canaria ‘Con Cúrcuma‘ se hace eco este sábado 15 de febrero, a partir de las 00:00 horas, del acto de entrega de las distinciones de la Guía Michelín en Las Palmas de Gran Canaria a establecimientos canarios, que se celebró en la sede de La Caixa el pasado 9 de febrero. Entre los ponentes asistentes al evento se encontraba Sonsoles López, propietaria de Sala de Palacio Ico, (Teguise, Lanzarote), quien participará en el espacio semanal radiofónico para contarnos sobre qué versó su ponencia y las claves de esta cita gastronómica.

Sonsoles López, propietaria de Sala de Palacio Ico, (Teguise, Lanzarote).

Por los micrófonos de ‘Con Cúrcuma’, bajo la conducción de Francisco Belín, y con la colaboración de Francisco Almagro y Francisco Bastarrica, pasarán chefs reputados en las Islas como Diego Schattenhofe, que lidera el restaurante gastronómico Taste 1973, en Hotel Villa Cortés, Arona, Tenerife, y que explica las acciones que desarrolló en el reciente Congreso Madrid Fusión 26. El comunicador y empresario de hostelería Carlos Chavaud es otro de los expertos que comentará el resultado de la presentación en Madrid Fusión de ‘Saborea Lanzarote’, cuyo producto estrella fueron unos churros gourmet.

Diego Schattenhofe, chef del restaurante gastronómico Taste 1973, en Hotel Villa Cortés, Arona, Tenerife

Canon y creatividad

El chef gomero Miguel Navarro, propietario del restaurante Es Fum de Mallorca, galardonado con un sol Repsol y una estrella Michelín, también ofrecerá en ‘Con Cúrcuma’ algunas indicaciones de su carta y de la gestión de su cocina en Baleares. Ria Jahnke, chef ejecutiva del Hotel Botánico, en el Puerto de la Cruz, no faltará a esta entrega radiofónica para hablar sobre el trabajo cotidiano en el sector de la gastronomía, sobre los conceptos que forman parte del canon y “de cómo en determinadas ocasiones los chefs dejan volar la imaginación para dar rienda suelta a su creatividad”, puntualiza Francisco Belín.

Ria Jahnke, chef ejecutiva del Hotel Botánico, en el Puerto de la Cruz (Tenerife).

De paella y caballas

En este contexto, Sonsoles López, propietaria de Sala de Palacio Ico, en Teguise, Lanzarote, avanzó que el maestro arrocero y uno de los más prestigiosos de Valencia, el chef Vicente Rioja visitará este fin de semana la isla conejera para ofrecer un taller en su restaurante. El chef obsequió a ‘Con Cúrcuma’ y sus oyentes algunas instrucciones a la hora de preparar una auténtica paella, mientras el cocinero y profesor Santi Evangelista nos presta las indicaciones para lanzarnos a redondear una rica receta con caballa.

Vicente Rioja, chef considerado a día de hoy ‘el mejor maestro’ de paella.

Maridajes canarios

En la sección del periodista Sergio Lojendio, ‘Con Cúrcuma’ se centrará en los maridajes canarios y en aperitivos imprescindibles. Pedro Hernández Castillo, jefe de cocina de El Duende del Fuego, en Los Llanos en La Palma, repasará algunos de los puntos fundamentales de su libro ‘Verde y Lava’ sobre alimentos primigenios, presentado recientemente en la capital de la Isla Bonita. El programa concluirá la sección Entrevista Vintage con la entrevista a Artur Martínez, prestigioso cocinero catalán con dos estrellas Michelín.