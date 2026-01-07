El primer programa de 2026 deja a un lado las grandes comilonas para centrarse en propósitos saludables de año nuevo y recuperar el equilibrio con cremas y caldos

Tras las fiestas navideñas, el pulso de la normalidad y lo cotidiano, y en estos inicios de 2026, este miércoles 7 de enero a las 21:00 horas el programa de la Radio Canaria ‘Con Cúrcuma‘ se pone a la labor de volcar mensajes más conceptuales que comestibles acerca de la gastronomía, y por así decirlo, conscientes de tantas comilonas acumuladas en los días festivos que hemos despedido ya. Toca un descansito, por tanto.

Así, Luis Arráez, director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA); Mayer Trujillo, director de la Radio Pública de Canarias; la escritora y recopiladora de recetas tradicionales Rosa Ventura y el psicólogo Leocadio Martín deslizan apuntes acerca de la relevancia del producto local, la incidencia de este programa en la propuesta radiofónica, cremitas, potajes y caldos para amansar los estómagos y cómo afrontar los propósitos relacionados con las dietas, respectivamente.

Mayer Trujillo, director de la Radio Canaria. Rosa Ventura, escritora.

Continuamos con las singularidades del café gomero, que describe desde la Isla Colombina Shirly Millo, mientras que el autor de “Recetas Tradicionales de Lanzarote”, Fefo Nieves, nos guía por una serie de agradables sugerencias en forma de agüitas guisadas e infusiones elementales para recuperar el organismo de tanto estrago culinario.

Los reyes magos dejaron a ‘Con Cúrcuma’ dos entrevistas significativas que se produjeron en 2025: Ferrán Adriá y Begoña Rodrigo, y recuperamos sus voces acreditadas en sendas conversaciones con el periodista Francisco Belín. Además de unos cuantos saludos por parte de las mujeres y hombres de la hostelería, la “Entrevista Vintage” –seleccionada entre casi 8 años de emisión- toca esta vez la dieta atlántica con el prestigioso chef gallego Iván Domínguez.