Controlado un conato de incendio en Cueva de Agua, en La Palma

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Se declaró la noche de este martes en Cueva de Agua, en Garafía y afectó a unos 2.500 metros cuadrados

El Cabildo de La Palma, a través de un mensaje en la red social ‘X’, ha informado que se encuentra controlado el conato de incendio en Cueva de Agua, en Garafía, de unos 2.500 metros cuadrados.

El perímetro afectado se controló y estabilizado rápidamente gracias a la intervención de vecinos y efectivos de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma.

En el lugar permanecen trabajando tres retenes y dos cubas de la Consejería de Medio Ambiente. La EIRIF y Bomberos de la isla se encuentran en camino para trabajar en las labores de enfriamiento.

