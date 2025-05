La Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC) y la Asociación de Mujeres Afrodescendientes califican lo ocurrido de «asesinato» y creen «injustificada y desproporcionada» la reacción policial

La Policía Nacional abate a un hombre tras un intento de robo con violencia en el Aeropuerto de Gran Canaria

Medio millar de personas se concentran en Las Palmas de Gran Canaria por la muerte del joven Abdoulie Bah. Imagen de Informativos RTVC

Este jueves cientos de personas se han concentrado ante la Delegación del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria para protestar por la muerte del joven gambiano, Abdoulie Bah, que el pasado fin de semana fue abatido por la Policía Nacional tras amenazar a varias personas con un cuchillo en el Aeropuerto de Gran Canaria.

La protesta de esta tarde estuvo convocada por la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC) y la Asociación de Mujeres Afrodescendientes, que califican lo ocurrido de «asesinato», creen «injustificada y desproporcionada» la reacción policial y han llamado a los ciudadanos presentes a corear «¡Las vidas negras importan!».

A la manifestación también ha asistido, sin tomar la palabra, el diputado en el Congreso por Las Palmas y secretario federal de Políticas Migratorias y Refugiados de PSOE, el hispanosenegalés Luc André Diouf, que en su día también fue migrante sin papeles, hasta conseguir regularizar su situación y presidir la propia FAAC.

Jóvenes han respaldado la concentración

Entre el medio millar de manifestantes, había gran número de jóvenes africanos, muchos de ellos menores llegados en cayuco y tutelados por la comunidad autónoma, como lo fue hasta 2024 Abdoulie Bah, que en el último año había trabajado como educador en un centro de acogida, brindando su experiencia y su dominio de idiomas.

«¡Somos negros, no animales!», gritó uno de los chicos, al que se unieron otras personas para luego repetir la consigna principal de la protesta, resumida en el lema «no fue una muerte, fue un asesinato».

«¿No tiene derecho una persona negra a tener una crisis de salud mental sin que ello le cueste la vida?», se preguntó una mujer.

Imagen de Informativos RTVC

Desde FAAC piden una investigación «transparente»

El secretario de la FAAC, el sociólogo de origen ecouatoguineano Teodoro Bodyale, ha pedido a todos contención y ha demandado una investigación «trasparente», porque «los ciudadanos tienen derecho a poder confiar en unas fuerzas de seguridad que actúan con proporcionalidad y respeto a la legalidad y los Derechos Humanos».

La concentración ha comenzado con una oración musulmana en recuerdo de Abdoulie Bah, seguida por un toque de tambor.

El propio Bondyale ha explicado el significado: «En África, a todo hombre el tambor le suena tres veces. Yo no tuve la oportunidad de escuchar el tambor de nacimiento de Abdoulie, a Abdoulie no le han podido tocar el tambor del matrimonio y hoy he tenido la desgracia de escuchar su tambor de despedida, el de su muerte».