Con este concierto, la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna busca reafirma su «compromiso» con la prevención y la detección del cáncer

El Teatro Leal de La Laguna celebra este domingo, a partir de las 19.00 horas, la vigésima gala benéfica que organiza la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna. El objetivo pasará por recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Al repertorio de la formación lagunera Atlantes se sumará Entrevoces, un grupo que nace de la fusión de los cantantes canarios Gerardo Afonso, Pablo Díaz y Lola Hernández. Así, través de la música, se buscará concienciar y visibilizar problemas sociales como la desigualdad, la violencia de género o los efectos del cambio climático, según ha concretado el consistorio en una nota.

Junta de Hermandades

Con esta gala, la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna busca reafirma su «compromiso» con la prevención, la detección y la investigación del cáncer, a la vez que apuesta por el folclore de Canarias y la música de raíz.

Surgido en 2007 en La Laguna, el grupo Atlantes se concibe como una propuesta musical que se desarrolla en el ámbito de lo popular y lo actual, abordando sones tradicionales e incorporando otras tendencias, con un repertorio amplio y sin fronteras.