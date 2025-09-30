Pablo Rodríguez, Casimiro Curbelo y Emiliano Coello han supervisado los trabajos de calado del túnel de la Variante de Vallehermoso

El Gobierno de Canarias concluye el cale del túnel de Vallehermoso, en La Gomera

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto con el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y el alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello, ha supervisado este martes, 30 de septiembre, los trabajos de calado del túnel de la Variante de Vallehermoso, una de las actuaciones principales de la segunda fase de la carretera Vallehermoso–Arure. En la visita también han asistido la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián y el concejal de Urbanismo, Infraestructura y Equipamiento del Ayuntamiento de Vallehermoso, Óscar Luis Hernández.

Las obras, que avanzan a buen ritmo, registran ya un 74 % de ejecución y consolidan esta infraestructura como una de las más relevantes para el futuro de la isla.

Con un presupuesto de 12.089.530 euros y un plazo de finalización previsto para 2026, el proyecto contempla la construcción de la Variante de Vallehermoso, con un trazado de aproximadamente un kilómetro que combina tramos de ampliación, nuevos viales y el túnel recientemente calado.

La luz al final del túnel

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha afirmado que “hoy es un día muy importante para la isla de La Gomera y, en particular, para la obra de la Variante de Vallehermoso, donde hemos alcanzado un hito clave al ver la luz al final del túnel, lo que supone un paso decisivo en su ejecución. Una infraestructura que dará un impulso fundamental a la isla, al ofrecer una alternativa al actual paso de la carretera por el centro del municipio, mejorando así la movilidad y la seguridad”.

Asimismo, el consejero responsable del área ha insistido en que “esta actuación se suma a otras cuatro que estamos desarrollando desde la Consejería en la isla, con una inversión global de 80 millones de euros. Un esfuerzo que permitirá no solo modernizar la red viaria, sino también generar empleo y dinamizar la actividad económica en la isla. Seguiremos trabajando en este camino, con actuaciones estratégicas en el conjunto de La Gomera, para reforzar su conectividad y garantizar unas infraestructuras acordes a las necesidades de los ciudadanos”.

Una necesidad histórica

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha asegurado que el cale del túnel de la Variante de Vallehermoso constituye “un hito determinante en el avance de esta infraestructura largamente demandada”. Asimismo, Curbelo ha explicado que la conexión a través de los más de 200 metros excavados permite consolidar una obra que dará respuesta a una necesidad histórica del municipio y de toda la isla, aliviando la circulación en el interior del casco urbano y mejorando las condiciones de seguridad en la GM-1. “Se trata de una actuación enmarcada en la planificación insular de carreteras que refleja el compromiso de las administraciones por modernizar las comunicaciones terrestres”, ha asegurado.

El alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello, ha añadido que “hoy sentimos una gran satisfacción al ver cómo este proyecto tan importante para Vallehermoso ya muestra resultados visibles, con la apertura del túnel y la conexión de sus dos cabeceras. Se trata de un paso decisivo en una obra largamente reivindicada por el municipio y que, gracias al trabajo conjunto del Gobierno de Canarias, el Cabildo y el esfuerzo de empresas y trabajadores, comienza a acercarse a su culminación”.