El Concurso de Comparsas del Carnaval tomará el escenario del Recinto Ferial

Redacción RTVC
El certamen contará con la participación de diez formaciones y dará comienzo a las 20:00 horas

El Recinto Ferial acogerá este sábado, a partir de las 20:00 horas, el Concurso de Comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en el que participarán diez formaciones, en este orden: Bahía Bahitiare, Los Valleiros, Río Orinoco, Joroperos, Rumberos, Danzarines Canarios, Cariocas, Tropicana, Bella Mariana y Tabajaras, tras la actuación de Joroperos Infantil y Tropicana Infantil, que ejercerán de teloneros.

Estas formaciones dispondrán de un máximo de 15 minutos sobre el escenario para interpretar los repertorios y coreografías con las que competirán este año por los premios de Interpretación, a la vez que exhibirán las fantasías con las que optarán a los galardones del capítulo de Presentación.

Premios de Presentación e Interpretación

El jurado encargado de determinar los premios de Presentación del certamen de este año los integrará Goyo, diseñador; Nauzet Salazar Cortés, diseñador de vestuario de carnaval y director artístico; y Cristina Alejandra Martín González, técnica superior en vestuario de espectáculos.

En el apartado de Interpretación estarán Teresa de Jesús Jerónimo Hernández, profesora de música del Conservatorio Hispano Inglés y licenciada en pedagogía del lenguaje musical; Diego Expósito, pianista, compositor y arreglista; Besay Pérez, cantante; Manoly Triviño, profesora del plan de coros Municipal y directora del Coro Municipal de Voces Blancas; Mar García Callejo, bailarina, campeona mundial de salsa 2018, 2019 y profesora de danza; Joel Peraza Guanche, bailarín profesional, componente del musical Kinky Boots de Broadway en 2024/2025, Andrea Arruti Aramburu, directora de la Escuela de Baile 9/11, coreógrafa y bailarina; Yohsanna María Robles Meran, coreógrafa y bailarina de danza clásica, contemporáneo, jazz y componente del Ballet Dominicano en Europa.

Se entregarán tres premios de Interpretación y otros tantos de Presentación, junto con dos accésits para cada una de las categorías.

La presentación del espectáculo correrá a cargo de Tomás Galván y Wendy Fuentes. El grupo Saoco actuará mientras el delibera el jurado y las entradas para asistir al acto ya se agotaron.

Por otro lado, Televisión Canaria emitirá el Concurso de Comparsas de la presente edición del Carnaval en diferido

