Siete comparsas se darán cita en el Concurso de Comparas Adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que podrá seguirse en RTVC este viernes, a las 21:00 horas

Las comparsas son un auténtico icono del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Con vestuarios llenos de color, coreografías vibrantes y al ritmo contagioso de la batucada y la música latina, estas formaciones llenan de alegría tanto las calles como el escenario principal de las fiestas.

El Concurso de Comparsas Adultas llega este viernes, 6 de febrero, a las 21:00 horas, al escenario del Parque de Santa Catalina, uno de los acontecimientos clásicos del programa carnavalero. Su primera edición se celebró en 1978 y, desde entonces, se ha consolidado como una cita imprescindible en la que participan agrupaciones procedentes de distintos barrios de la ciudad, que compiten por los premios de cada edición en un espectáculo cargado de energía y espectáculo visual.

Las comparsas concursantes

La gala arrancará con la actuación de la comparsa Yoruba, seguida de Nasáu, que ocupará el segundo puesto en el orden de actuación. En tercer lugar será el turno de Los Guaracheros, mientras que Kisamba saldrá en cuarta posición. La quinta comparsa en pisar el escenario será Cayo Mambí, seguida de Baracoa, sexta en el orden. El concurso se cerrará con la actuación de Chiramay.

La comparsa Baracoa, ganadora la pasada edición del premio de interpretación y vestuario. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Uno de los focos de atención de la noche estará puesto en Baracoa, que acude al certamen con el reto de defender el primer premio de interpretación y vestuario obtenido en el Carnaval de 2025, en una edición que promete un alto nivel artístico y una intensa rivalidad sobre el escenario.

El público podrá disfrutar de una noche en la que la música, el baile y la creatividad volverán a ser protagonistas indiscutibles del Carnaval capitalino.

Dónde ver el Concurso de Comparas