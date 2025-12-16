Son las nuevas conexiones que Turismo de Gran Canaria ha anunciado que se pondrán en marcha para el próximo año y que conectarán la isla con ciudades europeas

Turismo de Gran Canaria celebra que en 2025 se hayan consolidado rutas áreas existentes y anuncia que en los próximos meses y temporadas se activarán nuevas conexiones con ciudades de Francia, Noruega, Dinamarca, Polonia y Rumanía.

En 2026 arrancan nuevas conexiones directas entre Gran Canaria y ciudades de Francia, Noruega, Dinamarca, Polonia y Rumanía

Buenos datos en 2025

El consejero insular del área, Carlos Álamo, ha informado de que, según los últimos datos disponibles, correspondientes al periodo enero–octubre de 2025, la isla ha registrado 12,96 millones de pasajeros (idas y vueltas), un 5 % más que en el mismo periodo de 2024. Son 117.085 vuelos operados (+2,6 %), conexiones con 160 aeropuertos, presencia en 30 países y actividad de 60 compañías aéreas.

Unas cifras que suponen «un máximo histórico y consolidan su papel como uno de los principales centros de conectividad del Atlántico».

Nuevas rutas

Entre las próximas aperturas de rutas, el consejero ha destacado las que se abrirán con Francia, con Lille como próxima novedad por parte de la compañía Volotea. Para la temporada de verano de 2026, Norwegian unirá Gran Canaria con el Aeropuerto de Billund (Dinamarca). También reabrirá ruta con Bergen y Stavanger, ampliando con ello la presencia del destino en Noruega.

En ese mismo periodo, Jet2 sumará Londres Gatwick como nueva conexión directa. Y de cara al invierno 2026/2027, Volotea ha confirmado la reapertura de la ruta Toulouse–Gran Canaria. Se suma a las incorporadas en 2025, como la nueva ruta directa de WizzAir entre Wroclaw (Breslavia) y Gran Canaria, o la que Binter ha inaugurado recientemente con Sevilla.

Ya en marcha

En Francia, la operativa con Burdeos, a cargo de Transavia France, tiene previsto su inicio este sábado. Se recupera así una conexión directa de notable interés con el mercado galo.

A ello se suman las nuevas rutas activadas por easyJet desde finales de octubre. Incluyen ciudades como París, Nantes, Lyon y Milán, incrementando de forma notable la capacidad y la diversificación de mercados para el invierno 2025/2026.

Paralelamente, para el invierno 2025/2026 se incorporan también nuevas operativas de airBaltic. Amplían la conectividad con Eslovenia y con Molde (Noruega), reforzando la presencia del destino en mercados del norte y centro de Europa.

Hitos

Carlos Álamo ha destacado el «crecimiento sostenido y la consolidación como balance de 2025» con «distintos hitos de conectividad» y la incorporación de nuevas rutas internacionales y también a nivel nacional, así como la ampliación de frecuencias y capacidades en rutas ya consolidadas.

Entre estos hitos, el consejero ha puesto en valor la confirmación que se dio a comienzos de año sobre la conexión con Bucarest (Rumanía) para el pasado mes de junio, ruta operada por Wizz Air. También diversos anuncios vinculados con el fortalecimiento de la conectividad con Francia, Italia, Europa del Este, los países nórdicos y Reino Unido.

En el mercado nacional, la actividad de Binter ha tenido un peso especialmente relevante, con la incorporación de nuevas rutas peninsulares, ampliando la conectividad de nuestro destino con el territorio nacional.

Turismo de Gran Canaria

El conjunto de nuevas rutas y refuerzos de programación responde a la línea de trabajo marcada por Turismo de Gran Canaria, basada en el análisis de datos, la planificación estratégica y la colaboración continuada con aerolíneas y el canal profesional.

«La conectividad aérea no solo facilita la llegada de visitantes y la estabilidad de los principales mercados emisores, sino que permite abrir nuevas oportunidades en mercados emergentes, diversificar perfiles de demanda y avanzar en objetivos clave» como «la desestacionalización y el incremento del valor del destino en el contexto global», ha apuntado Álamo.

Gran Canaria, ha dicho, «nunca ha estado más y mejor conectada que en la actualidad, por lo que ahora es más fácil y cómodo volar a nuestra isla desde una gran variedad de ciudades y capitales».

Esto permite «mantener un crecimiento importante en muchos mercados y ofrece una mayor estabilidad al destino, con margen de crecimiento en verano y manteniendo los buenos números del invierno».

Entre los avances de la isla como destino, Álamo también ha recordado el mapa interactivo de vuelos actualizado con la programación del invierno 2025/2026, que es «una herramienta de referencia para el sector profesional que refleja la amplitud y diversidad de la red de conexiones aéreas de Gran Canaria», y que ya está disponible en el Área Profesional de la web oficial de Turismo de Gran Canaria.

Turismo de Gran Canaria trabaja con el objetivo de «consolidar una conectividad aérea de calidad, caracterizada por la diversidad de mercados, la consistencia de las operativas y su contribución a un destino más accesible, competitivo y conectado durante todo el año», ha apostillado.