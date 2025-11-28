Los cortes de las vías afectadas comenzarán a las 8:00 horas y finalizarán a las 14:00 horas del domingo, aunque algunas calles estarán cerradas desde la noche del sábado por los preparativos del evento
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha previsto un dispositivo especial de tráfico y seguridad con motivo de la carrera solidaria ‘Ponle Freno’, que se celebrará este domingo, 30 de noviembre. La prueba forma parte de la campaña impulsada por Atresmedia Televisión junto a la Fundación AXA, que une a ciudades de toda España en la promoción de la seguridad vial.
La carrera, con distancias de 5 y 10 kilómetros, dará inicio a las 10:00 horas, seguida de las pruebas infantiles. Ambas modalidades tendrán salida y meta en la calle Manuel González Martín, junto al parque del Estadio Insular.
Circuito carrera de 5 y 10 kilómetros
- Pio XII
- Rafael Ramírez
- León y Castillo
- Galicia
- Los participantes de 10 kilómetros completarán dos vueltas al mismo trazado
Los cortes de tráfico se establecerán desde las 08:00 hasta las 14:00 horas del domingo, mientras que determinadas vías permanecerán cerradas desde las 23:59 horas del sábado para facilitar la instalación de arcos, señalización y otros preparativos del evento.
Calles afectadas
- Manuel González Martín, en el tramo colindante con el Parque del Estadio Insular y Pio XII
- Concepción Arenal, entre Manuel González Martín e Ingeniero Salinas
- Ingeniero Salinas, entre Concepción Arenal y Pio XI
- Pio XII, entre Alejandro Hidalgo y Víctor Hugo; Galicia, entre Néstor de la Torre y Víctor Hugo
- Rafael Ramírez, entre Pio XII y León y Castillo
- León y Castillo, entre Rafael Ramírez y Espronceda
- General Mas de Gaminde, desde Ingeniero Salinas hasta Manuel González Martín
- Leopoldo Matos, desde Alemania hasta Pio XII
Estacionamientos prohibidos
En cuanto al estacionamiento, queda prohibido aparcar desde las 23:59 horas del sábado hasta las 14:00 horas del domingo en los tramos siguientes:
- Manuel González Martín, en el tramo colindante con el Parque del Estadio Insular y Pio XII
- Concepción Arenal, entre Víctor Hugo e Ingeniero Salinas
- Ingeniero Salinas, entre Concepción Arenal y Pio XII
- Pio XII, frente al colegio Teresiano con Rafael Ramírez
- Rafael Ramírez, entre Pio XII y León y Castillo
- León y Castillo, frente al Club de Natación Metropole, entre Joaquín Blanco Torrent y Alejandro Hidalgo.
Tráfico
La reordenación del tráfico estará supervisada por la Policía Local y los Agentes de Movilidad, con el apoyo de auxiliares que informarán a la ciudadanía sobre desvíos y accesos a viviendas siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.
Como en ediciones anteriores, la recaudación de las inscripciones se destinará íntegramente a proyectos de sensibilización y prevención de accidentes de tráfico o al apoyo a las víctimas. Este año, los fondos se destinarán a AESLEME Canarias y a su programa ‘Te puede pasar’, centrado en la prevención de siniestros viales, una de las principales causas de mortalidad y traumatismos graves, especialmente entre jóvenes de 15 a 29 años.