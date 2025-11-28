Los cortes de las vías afectadas comenzarán a las 8:00 horas y finalizarán a las 14:00 horas del domingo, aunque algunas calles estarán cerradas desde la noche del sábado por los preparativos del evento

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha previsto un dispositivo especial de tráfico y seguridad con motivo de la carrera solidaria ‘Ponle Freno’, que se celebrará este domingo, 30 de noviembre. La prueba forma parte de la campaña impulsada por Atresmedia Televisión junto a la Fundación AXA, que une a ciudades de toda España en la promoción de la seguridad vial.

Consulte aquí los cortes de tráfico para la carrera ‘Ponle Freno’ este domingo en Las Palmas de Gran Canaria . RTVC.

La carrera, con distancias de 5 y 10 kilómetros, dará inicio a las 10:00 horas, seguida de las pruebas infantiles. Ambas modalidades tendrán salida y meta en la calle Manuel González Martín, junto al parque del Estadio Insular.

Circuito carrera de 5 y 10 kilómetros

Pio XII

Rafael Ramírez

León y Castillo

Galicia

Los participantes de 10 kilómetros completarán dos vueltas al mismo trazado

Los cortes de tráfico se establecerán desde las 08:00 hasta las 14:00 horas del domingo, mientras que determinadas vías permanecerán cerradas desde las 23:59 horas del sábado para facilitar la instalación de arcos, señalización y otros preparativos del evento.

Calles afectadas

Manuel González Martín , en el tramo colindante con el Parque del Estadio Insular y Pio XII

, en el tramo colindante con el Parque del Estadio Insular y Pio XII Concepción Arenal , entre Manuel González Martín e Ingeniero Salinas

, entre Manuel González Martín e Ingeniero Salinas Ingeniero Salinas , entre Concepción Arenal y Pio XI

, entre Concepción Arenal y Pio XI Pio XII , entre Alejandro Hidalgo y Víctor Hugo; Galicia, entre Néstor de la Torre y Víctor Hugo

, entre Alejandro Hidalgo y Víctor Hugo; Galicia, entre Néstor de la Torre y Víctor Hugo Rafael Ramírez , entre Pio XII y León y Castillo

, entre Pio XII y León y Castillo León y Castillo, entre Rafael Ramírez y Espronceda

entre Rafael Ramírez y Espronceda General Mas de Gaminde, desde Ingeniero Salinas hasta Manuel González Martín

desde Ingeniero Salinas hasta Manuel González Martín Leopoldo Matos, desde Alemania hasta Pio XII

Estacionamientos prohibidos

En cuanto al estacionamiento, queda prohibido aparcar desde las 23:59 horas del sábado hasta las 14:00 horas del domingo en los tramos siguientes:

Manuel González Martín , en el tramo colindante con el Parque del Estadio Insular y Pio XII

, en el tramo colindante con el Parque del Estadio Insular y Pio XII Concepción Arenal , entre Víctor Hugo e Ingeniero Salinas

, entre Víctor Hugo e Ingeniero Salinas Ingeniero Salinas , entre Concepción Arenal y Pio XII

, entre Concepción Arenal y Pio XII Pio XII , frente al colegio Teresiano con Rafael Ramírez

, frente al colegio Teresiano con Rafael Ramírez Rafael Ramírez , entre Pio XII y León y Castillo

, entre Pio XII y León y Castillo León y Castillo, frente al Club de Natación Metropole, entre Joaquín Blanco Torrent y Alejandro Hidalgo.

Tráfico

La reordenación del tráfico estará supervisada por la Policía Local y los Agentes de Movilidad, con el apoyo de auxiliares que informarán a la ciudadanía sobre desvíos y accesos a viviendas siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Como en ediciones anteriores, la recaudación de las inscripciones se destinará íntegramente a proyectos de sensibilización y prevención de accidentes de tráfico o al apoyo a las víctimas. Este año, los fondos se destinarán a AESLEME Canarias y a su programa ‘Te puede pasar’, centrado en la prevención de siniestros viales, una de las principales causas de mortalidad y traumatismos graves, especialmente entre jóvenes de 15 a 29 años.