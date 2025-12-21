A partir de la tarde de este domingo, se espera que continúe el mal estado de la mar, con olas que podrán alcanzar los 4 metros de altura

Imagen archivo RTVC.

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene la prealerta por fenómenos costeros decretada en todo el archipiélago desde el pasado 18 de diciembre. A partir de la tarde de este domingo, se espera que continúe el mal estado de la mar, con olas que podrán alcanzar los 4 metros de altura.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha avanzado el departamento regional en una nota.

Nordeste de La Palma

El área de afección comprende, así, el litoral oeste, norte y nordeste de La Palma y de Lanzarote, la costa norte y oeste de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Fuerteventura, y el litoral del noroeste y norte de Gran Canaria. Así, en concreto, se espera mal estado de la mar, con oleaje de mar combinada de entre 2 y 4,5 metros.

El viento soplará este domingo de componente norte, con fuerza 3 – 4 (12 – 28 kilómetros/hora) con áreas locales de hasta fuerza 5 (29 – 38 kilómetros/hora) al final del día. La jornada en la mar contará con marejada, y mar de fondo del noroeste de 2,5 – 3,5 metros, con oleaje de mar combinada de entre 2,5 – 4 metros.