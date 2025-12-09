Las islas continúan pendientes del estado del mar, con fuerte oleaje en las costas abiertas del norte y oeste de las islas y a la espera de un frente que dejará precipitaciones

Canarias continúa muy pendiente del estado del mar ante la llegada de un fuerte oleaje provocado por varias borrascas atlánticas. Durante las últimas horas, el Archipiélago ha recibido las primeras ondulaciones enviadas por la borrasca Bram, que ya ha generado una situación marítima revuelta y olas que, en algunos puntos de la costa, pueden alcanzar hasta los 4 metros.

Esta situación se mantendrá durante toda la semana, mejorará algo el jueves por la tarde, pero el viernes llegarán los efectos de una nueva borrasca profunda y de alto impacto, situada todavía muy lejos de las islas. Aunque no afecta directamente por viento, sí enviará mar de fondo, es decir, grandes ondulaciones que viajan largas distancias y llegan a las costas sin que el viento local intervenga.

Continúa el mal estado del mar. Imagen de El Hierro, Haridian Marichal / RTVC

El oleaje continuará toda la semana

Según los modelos previstos, el oleaje se situará mayoritariamente entre 2 y 4 metros, con un 67 % de las olas por debajo de esa franja. Un 33 % se situará en torno a los 2–4 metros, pero dentro de este grupo podría darse un 10 % de olas de hasta 6 metros. Incluso existe un 1 % de probabilidad de que se duplique la máxima prevista, lo que elevaría el tamaño de algunas olas hasta los 8 metros en zonas expuestas.

Uno de los factores clave es el periodo pico, el tiempo que transcurre entre una ola y otra. Si este periodo alcanza los 18 segundos, podrían llegar a la costa unas 200 olas por hora. A mayor número de olas, menor tamaño acumulado; en cambio, cuando llegan menos olas, estas tienen más tiempo para ganar energía y aumentar su altura. También la orografía submarina influye: en zonas de gran profundidad las olas crecen menos, mientras que en litorales de fondos someros tienden a levantarse bruscamente, como ocurrió este fin de semana.

Calima y cambios meteorológicos

En cuanto al tiempo, este martes será un día poco nuboso, todavía con presencia de calima, aunque menos intensa que en jornadas anteriores. El polvo en suspensión comenzará a retirarse por la tarde gracias al viento.

A partir de entonces, el Archipiélago notará la llegada de un frente que dejará precipitaciones en el norte de las islas, especialmente en La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Con el paso de las horas, las lluvias podrán extenderse al resto de islas, aunque con menor intensidad.

Mañana se confirmará el cambio de tiempo: la calima dará paso nuevamente a las precipitaciones, mientras el mar seguirá siendo el principal elemento a vigilar por la evolución de las borrascas en el Atlántico.