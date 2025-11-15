Continúa la prealerta por fenómenos costeros en Canarias

Los fenómenos costeros se darán principalmente en la costa norte y oeste de La Palma, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote, y litoral norte de Tenerife y Gran Canaria

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

Continúa la prealerta por fenómenos costeros adversos. Una mala mar que afectar principalmente a las islas occidentales y Gran Canaria.

Tras la borrasca, ha vuelto el buen tiempo y las playas se han llenado este fin de semana. Sin embargo, es importante recordar las medidas de precaución para evitar nuevas muertes en el mar.

Por ello, es que se recomienda no situarse en los extremos de los muelles, para admirar el mar o sacar fotos, evitar la pesca, así como evitar el baño en zonas con bandera roja o donde no exista vigilancia.

Medidas de seguridad

Por tanto, se insta a no acercarse al mar ni a las zonas de costa, especialmente a muelles y escollera, para evitar ser golpeado o arrastrado por el oleaje.

Cabe recordar que el el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualizó la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago, a partir de las 00:00 horas de este viernes, 14 de noviembre. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).