Continúa la reconstrucción de La Palma, entre compensaciones a viviendas o suelo agrícola

Redacción RTVC

Los trabajos se acumulan sobre la mesa de la Viceconsejería de recuperación económica y social de La Palma

Cuatro años después de que se apagara el volcán Tajogaite, la reconstrucción continúa su camino. Entre ellas, compensaciones a viviendas y suelo agrícola, o la retirada de contenedores y casas prefabricadas, son parte de los trabajos que se acumulan sobre la mesa de la Viceconsejería de recuperación económica y social de La Palma.

Está claro, que no se puede recuperar la parte emocional, pero si la patrimonial. Durante estas últimas semanas se han repartido casi cien millones a los afectados por el volcán. Las compensaciones han avanzado en lo que se refiere a vivienda, suelo platanero. Además, posteriormente, se irá a por la segunda y resto de cultivos. Así como, otras edificaciones.

Casas prefabricadas

En cuanto a las casas prefabricadas se han ido retirando poco a poco y aún se continúa con este proceso.

Por tanto, ya son 1.400 beneficiados y otros 600 en camino. La senda de la normalidad no es agradable, pero tiene un sentido único.

