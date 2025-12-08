Controles en la venta de juguetes para garantizar su seguridad

La Policía Local de La Laguna activa una campaña de inspección de comercios para garantizar que los juguetes a la venta cumplen las normas de seguridad

Más controles sobre los juguetes que se venden estos días por Navidad y Reyes. En La Laguna han iniciado la campaña ‘Juguete Seguro‘ para garantizar la protección de los menores.

Agentes de la Policía Local de La Laguna realizan controles en los comercios en los que se venden estos días juguetes / Ayuntamiento de La Laguna

Durante los próximos días se inspeccionarán los comercios para garantizar que los juguetes cumplan con las normas de seguridad. Esta campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de La Laguna tiene como objetivo que los comercios en el municipio pongan a la venta solo juguetes seguros. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, a través de un comunicado ha pedido a los comercios del sector que sean «escrupulosos en todo lo que tiene que ver con la comercialización de los juguetes”.

La campaña se prolongará hasta el 6 de enero, festividad de los Reyes Magos.

Consejos sobre la seguridad de los juguetes

Entre los elementos que deben tener en cuenta las familias es comprobar que el producto cuente con la marca CE (Conformidad Europea). Se trata de un indicativo por el que el fabricante declara bajo su responsabilidad que el producto, tras llevar a cabo un procedimiento de evaluación, ha cumplido con los requisitos esenciales de seguridad y salud que vienen recogidos en el reglamento europeo correspondiente al producto.

La marca CE es responsabilidad principalmente del fabricante, pero también parcela de responsabilidad del representante, importador y distribuidor.

Es importante a la hora de la compra de un juguete comprobar también la edad recomendada y las advertencias de uso. También es importante revisar cuál es el estado físico del producto.

Se recomienda comprar en establecimientos de confianza y conservar el tique de compra para posibles reclamaciones.