El Heidelberg Volkswagen se impuso en la difícil y hasta ahora inexpugnable cancha de Valldoreix por 0 a 3 con parciales de 18-25, 23-25 y 18-25

Contundente victoria del Heidelberg Volkswagen en Sant Cugat / Heidelberg Volkswagen

Se preveía un partido complicado para el Heidelberg Volkswagen en su salida a la difícil pista de Valldoreix, donde debía rendir visita al hasta ahora imbatido como local, DSV Sant Cugat, sin embargo, las chicas de Gabi Navarro salieron dispuestas a olvidar la derrota del pasado fin de semana en la final de la Copa de la Reina y desde el comienzo salieron con todo a defender el liderato de la Liga Iberdrola. Al final, inapelable victoria, con parciales de 18-25, 23-25 y 18-25.

Primer set

Navarro ponía un septeto menos reconocible a los últimos partidos del conjunto colegial, con Mireia Guilabert en la dirección del equipo y la holandesa Anlène Van der Meer en la posición de opuesta. No notaban las canarias los cambios y, con ventajas muy claras, hacían a Josua Pérez agotar sus tiempos muertos con un claro 12 a 17. Al final 18 a 25 para el Heidelberg y 0 a 1 en el marcador.

Segundo set

Reaccionaba el conjunto catalán que se ponía con un prometedor 6 a 1 a favor en el arranque del segundo set. Las grancanarias no tiraban el set y poco a poco iban recortando la distancia hasta llegar a empatar a 15. De nuevo daban un estirón en el marcador las de Sant Cugat, poniéndose con un 23 a 20 a favor que parecía definitivo de cara a la resolución de este segundo set. Sin embargo, gran reacción del Heidelberg Volkswagen que con una inspirada Blanca Martínez al saque, en sustitución de la americana Cara McKenzie, lograba un parcial de 0 a 5 y se llevaba el set por 23 a 25.

Tercer set

Muy tocadas por la pérdida de un set que tenían en su mano, las locales apenas pusieron oposición en el tercer set que las chicas del Heidelberg Volkswagen controlaron de principio a fin apuntándose la manga y el partido por 18 a 25.

Paso firme del Heidelberg antes del exigente calendario

Con estos tres puntos en una cancha en la que ningún otro equipo había logrado ganar esta temporada el Heidelberg Volkswagen mantiene los 3 puntos de diferencia sobre el Avarca Menorca. Antes de afrontar tres importantes citas a partir de la semana que viene en la que recibirá en casa al Emalsa Gran Canaria, para viajar a Menorca el miércoles 11 a jugar con el Avarca y recibir el día 15 al Fundación Cajasol Andalucía en el Miguel Solaesa.