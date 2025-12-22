Telde va a acoger la Copa de España de Balonmano 2026 que se disputará los días 7 y 8 de febrero en el Pabellón Insular Rita Hernández

La Copa de España de Balonmano 2026 se celebrará en Telde, Gran Canaria

La Copa de España masculina de balonmano se disputará los días 7 y 8 de febrero de 2026 en el municipio grancanario de Telde, una cita de primer nivel del calendario nacional que cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez.

La celebración en Canarias del torneo, que celebrará su tercera edición con el formato actual, es fruto del acuerdo alcanzado entre la Real Federación Española de Balonmano, la Federación Canaria de Balonmano, el Ejecutivo autonómico, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde, reforzando la apuesta conjunta por atraer grandes eventos deportivos a las islas y consolidar a Canarias como sede de competiciones de ámbito estatal.

El Pabellón Insular Rita Hernández será el escenario en el que se decida el primer título oficial del balonmano masculino español del nuevo año, una vez concluida la primera vuelta de la División de Honor Masculina. Los cuatro equipos clasificados para esta edición serán el Fútbol Club Barcelona, como campeón de invierno; Dicorpebal Logroño La Rioja; IRUDEK Bidasoa Irun; y Recoletas Atlético Valladolid.

La competición se desarrollará bajo el formato final a cuatro, con la disputa de las semifinales el sábado 7 de febrero y la gran final el domingo 8, concentrando toda la actividad deportiva en el recinto teldense.

Cantera

De forma paralela, se celebrará la Minicopa de España juvenil, en la que participarán los equipos de categoría juvenil de los clubes clasificados para la Copa de España. El torneo replicará el formato de la competición absoluta e incluirá un partido por el tercer y cuarto puesto, que se disputará en el Pabellón Insular Antonio Moreno, mientras que las semifinales y la final tendrán lugar en el Pabellón Insular Rita Hernández.

En las próximas semanas se darán a conocer las fechas de los sorteos de ambos torneos, así como los detalles relativos a la venta de entradas y al proceso de acreditación para los medios de comunicación.