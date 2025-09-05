Cortes de tráfico en la TF-1 a partir de este viernes

Los cortes de tráfico se producirán por la noches y afectarán al tramo que comprenden entre los enlaces de Oroteanda y Las Chafiras

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, ha informado de que a partir del 5 de septiembre se producirán cortes nocturnos de tráfico en la autopista TF-1, en el tramo comprendido entre los enlaces de Oroteanda y Las Chafiras. Se llevan a cabo para ejecutar los trabajos de finalización de la obra del tercer carril entre San Isidro y Las Américas.

Te detallamos los tramos, horarios y alternativas que se han comunicado.

Horario nocturno

Las obras se llevarán a cabo en horario nocturno debido al elevado volumen de tráfico que soporta diariamente la autopista en esta zona, con unos 90.000 vehículos al día.

Esto, unido al tránsito de las vías secundarias TF-65, TF-652 y TF-655, así como a la intensa actividad del polígono industrial de Las Chafiras, hace imprescindible programar las actuaciones durante la noche para reducir al mínimo las afecciones a la circulación.

Actuaciones

Los trabajos pendientes incluyen la reposición del tronco de la TF-1 a su trazado definitivo. Esta actuación conlleva operaciones de fresado, asfaltado, movimiento de barreras de hormigón, instalación de barreras bionda, ejecución de entronques y adecuación de la señalización tanto vertical como horizontal.

Horarios

Estas tareas se desarrollarán entre el 14 y el 21 de septiembre, actuando en primer lugar en la calzada sentido Santa Cruz y, posteriormente, en la calzada sentido Sur.

Paralelamente, está prevista la colocación de cartelería de gran formato, pórticos, paneles y banderolas, así como la instalación de pretiles y barreras de seguridad. Estas operaciones, que requieren el uso de grúas y maquinaria pesada con ocupación parcial de los carriles, se llevarán a cabo entre el 5 y el 21 de septiembre.

Además, se completará la capa de rodadura en toda la obra y se procederá al pintado definitivo de los carriles y demás elementos de señalización. Se trata de una actuación programada entre el 21 de septiembre y el 25 de octubre.

Desde la Dirección General de Infraestructura Viaria, se ruega a los conductores extremar las precauciones, así como respetar las señales de tráfico y las indicaciones de los operarios, para garantizar la seguridad en la zona durante el desarrollo de las obras.