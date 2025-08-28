El acto de elección del cartel se celebrará este viernes 29 de agosto ante el Teatro Pérez Galdós y provocará el cierre de varias vías en torno al coliseo capitalino

La decisión del cartel ganador estará en manos del público, quien podrá votar su trabajo favorito a través de un SMS gratuito

Cortes de tráfico por la gala de elección del cartel de 'Las Vegas' del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reordenará este jueves y viernes el tráfico en el entorno del Teatro Pérez Galdós con motivo de la celebración de la gala de presentación del cartel del Carnaval de ‘Las Vegas‘ de Las Palmas de Gran Canaria 2026, que tendrá lugar en la noche de este viernes, 29 de agosto, en el exterior del coliseo capitalino.

El desarrollo del evento del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, obligará al cierre al tráfico de varias vías durante este jueves 28 y viernes 29 de agosto, en diferentes horarios.

Horarios y carreteras afectadas este jueves y viernes

Calles Francisco Jareño y Lentini, permanecerán cortados al tráfico desde las 12:00 horas de este jueves 28 de agosto hasta las 01:00 horas del sábado 30 de agosto.

permanecerán cortados al tráfico desde las 12:00 horas de este jueves 28 de agosto hasta las 01:00 horas del sábado 30 de agosto. El tramo de la GC-110 (carretera del Centro), sentido Las Palmas de Gran Canaria, comprendido entre la calle Mendizábal y la avenida Rafael Cabrera estará cerrado al tráfico entre las 19:30 horas del viernes 29 de agosto y las 01:00 horas del sábado 30.

(carretera del Centro), sentido Las Palmas de Gran Canaria, comprendido entre la estará cerrado al tráfico entre las 19:30 horas del viernes 29 de agosto y las 01:00 horas del sábado 30. En lo que respecta a la GC-1 (Avenida Marítima) , en esas mismas franjas horarias se procederá al corte de: la salida hacia la avenida Rafael Cabrera en sentido sur (salida 6) el desvío hacia la avenida R afael Cabrera en la confluencia con la calle Alcalde Díaz-Saavedra Navarro (Mercado de Vegueta), en sentido Las Palmas de Gran Canaria.

, en esas mismas franjas horarias se procederá al corte de: Desde las 19:30 horas del del viernes 29 de agosto y hasta las 01:00 horas del sábado 30, el tramo de la avenida Rafael Cabrera comprendido entre la GC-110 y la calle Miguel de Cervantes estará también cortada al tráfico.

En el transcurso del acto, que estará conducido por la periodista Wendy Fuentes, se desvelarán las seis propuestas finalistas entre las que se encuentra la que será imagen de la fiesta en 2026.

