El Costa Adeje Tenerife ofrecerá su próximo partido en casa ante el Athletic Club de forma gratuita a los abonados del CD Tenerife masculino y del CB Canarias

El Costa Adeje Tenerife hace un regalo de Reyes a la afición tinerfeña / CD Tenerife Femenino

El club quiere comenzar el año con un gesto especial hacia el deporte y la afición de la Isla. Con motivo del partido ante el Athletic Club de Bilbao, de el domingo 18 de enero, a las 11:00 (hora canaria), en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, el club ha preparado un auténtico regalo de Reyes para la afición tinerfeña.

Todos los abonados del CD Tenerife masculino y del CB Canarias podrán acceder de forma totalmente gratuita al encuentro, sin necesidad de realizar ningún tipo de canje previo. Bastará con presentar el abono correspondiente a su equipo en los accesos habituales del estadio, para acceder gratuitamente a este partido.

Los abonados podrán elegir su ubicación en Tribuna o San Sebastián, accediendo por las puertas correspondientes. Para poder disfrutar cómodamente de un partido de máximo nivel ante uno de los grandes rivales del fútbol nacional.

Orgullo y pasión en la Isla

Con esta iniciativa, el Costa Adeje Tenerife quiere premiar la fidelidad de la afición de Tenerife. Además de brindar una oportunidad única para vivir una mañana de fútbol especial en el Heliodoro. Un gesto de agradecimiento y unión entre clubes y aficiones, y una invitación a que la familia blanquiazul y todos los tinerfeños sigan apoyando al deporte de la Isla.

El club anima a todos los abonados a sumarse a esta cita. Para convertir el encuentro en una auténtica fiesta en las gradas del Heliodoro Rodríguez López ante este gran rival de la Liga F Moeve.