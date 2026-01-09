El partido será el primer compromiso oficial del año 2026 y supondrá el estreno de Yerai Martín en el banquillo del Costa Adeje Tenerife

El Costa Adeje Tenerife inicia 2026 en Riazor ante el Deportivo Abanca / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife arranca el nuevo año competitivo este domingo con una exigente salida al Estadio Abanca Riazor, donde se medirá al Deportivo Abanca en el duelo correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga F Moeve. Será el primer partido oficial de 2026 para el conjunto blanquiazul y además, marcará el debut de Yerai Martín como entrenador blanquiazul.

El equipo afronta esta cita con la ambición de comenzar el año sumando en uno de los escenarios históricos del fútbol nacional, en un encuentro que exigirá máxima concentración y competitividad ante un rival que se hace fuerte como local.

Primer reto del año

En la previa del encuentro, el nuevo técnico blanquiazul valoró el momento del equipo y sus primeros días como nuevo entrenador tinerfeño. “Los primeros días están siendo muy positivos y gratificantes. He podido conocer a fondo a las jugadoras, cuerpo técnico y trabajadores del club que me han ayudado mucho, estoy muy contento y con unas ganas enormes de que llegue el partido del domingo”.

Las guerreras empiezan el año en la quinta posición, en la lucha por la zona media alta de Liga F Moeve y visitando un campo donde la temporada pasada se empató (0-0), pero que tiene un gran recuerdo para la historia del club, ya que, en el año 2019, se logró adjudicarse el Trofeo Teresa Herrera.

“Debemos estar muy concentradas y preparadas. Sabemos que el partido tendrá momentos con balón y otros sin balón, pero creo, con la semana de trabajo que llevamos, que estamos concienciadas y listas para hacer un buen partido” señaló Yerai Martín.

Respeto por el rival

Sobre el rival, el técnico blanquiazul destacó las virtudes del conjunto gallego y la importancia de mantener la identidad del equipo desde el primer minuto: “El Dépor es un gran rival, si creemos que por la situación clasificatoria vamos a ganar el partido, nos equivocaremos. Ellas tienen muchos argumentos ofensivos, juegan en casa y pueden dominar distintos momentos del juego”.

Por su parte, el Deportivo Abanca llega a la cita en decimotercera posición con trece puntos, con el objetivo de hacerse fuerte en Riazor y sumar puntos clave ante su afición, en un duelo que se presenta igualado y de alta exigencia para ambos conjuntos. Las de Fran Alonso acabaron el año cayendo ante la Real Sociedad (3-0) en Zubieta, aunque su último encuentro como local lograron los tres puntos ante el Granada CF (2-0).