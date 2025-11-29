El Costa Adeje Tenerife firma uno de los mejores arranques de su historia en Liga F y se instala con autoridad en la pelea con los grandes equipos de la liga

El Costa Adeje Tenerife mira de tú a tú a los grandes de Liga F / CD Tenerife Femenino

El equipo blanquiazul continúa consolidando su crecimiento en la máxima competición nacional tras alcanzar la jornada 12 (recordando que la mitad de la temporada son 15 jornadas) del campeonato firmando uno de los mejores inicios ligueros desde su debut en la Primera División, compitiendo de manera directa ante algunos de los grandes referentes del fútbol español.

Tras doce jornadas disputadas, el conjunto dirigido por Eder Maestre suma 23 puntos, ocupa la quinta posición de la tabla y se sitúa a solo 3 puntos de la zona que da acceso a competición europea. Un lugar de privilegio si se tiene en cuenta el nivel de sus competidores directos: el FC Barcelona lidera la clasificación con autoridad, seguido por una Real Sociedad que atraviesa uno de sus mejores momentos, un Real Madrid consolidado en la élite y un Atlético de Madrid siempre candidato a todo. Justo detrás de estos cuatro gigantes aparece el Costa Adeje Tenerife, firmemente instalado en la quinta plaza, reflejo del excepcional rendimiento y la ambición de un equipo que se ha ganado a pulso su presencia en la zona noble del campeonato.

En este brillante inicio de temporada, las blanquiazules presentan un balance de 6 victorias, 5 empates y solo 1 derrota, confirmando la regularidad competitiva y la solidez de un proyecto que se ha ganado su espacio en la zona alta del campeonato.

Rendimiento ante rivales de máxima exigencia

El excelente inicio liguero del Costa Adeje Tenerife adquiere aún más valor al analizar el nivel de los rivales enfrentados en estas primeras doce jornadas. El conjunto tinerfeño ha demostrado su capacidad para competir al más alto nivel con un empate sin goles frente al Real Madrid, una victoria clave por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el Heliodoro Rodríguez López y un triunfo a domicilio frente a la Real Sociedad (1-2), único equipo capaz de derrotar de momento al FC Barcelona, tres resultados que reflejan la madurez y el carácter competitivo del equipo ante rivales habituales de competiciones europeas.

En el apartado ofensivo, el equipo suma 22 goles a favor, mientras que en defensa ha encajado únicamente 9 tantos, situándose entre los conjuntos más fiables de la Liga F Moeve y evidenciando un equilibrio que le permite competir con solvencia en contextos de máxima exigencia. Se trata de la temporada con menos goles encajados por las tinerfeñas a estas alturas desde la campaña 2015/2016, la primera tras el ascenso, y con la mayor diferencia de goles (+13) de su historia.

El mejor visitante de la Liga F Moeve

Uno de los grandes pilares de este arranque histórico está siendo el rendimiento lejos de la Isla. Tras doce jornadas (seis como visitante) el cuadro blanquiazul se ha consolidado como el mejor equipo a domicilio de la categoría, un registro de enorme valor que lo sitúa por delante de trasatlánticos del fútbol nacional y de conjuntos que compiten habitualmente en Europa, como el FC Barcelona, Atlético de Madrid o Real Madrid.

Esta fortaleza como foráneo (16 puntos) subraya la personalidad, la ambición y la consistencia de un equipo capaz de sumar puntos en escenarios complejos y ante rivales de primer nivel, convirtiéndose en uno de los conjuntos más fiables del campeonato fuera de casa, recibiendo solo 3 goles fuera del Heliodoro y anotando hasta 16 tantos.

Un equipo con ambición y consolidación en la élite

Este destacado arranque confirma la evolución del Costa Adeje Tenerife que esta temporada como primer equipo del CD Tenerife Femenino se destaca como un proyecto sólido y competitivo entre los demás clubes de la competición, preparado para mirar de frente a los grandes del fútbol español y seguir consolidando su presencia en la élite.

Las tinerfeñas afrontan las próximas jornadas con la ambición de prolongar esta dinámica positiva, seguir sumando y continuar escribiendo una página ilusionante en la historia del fútbol femenino de la Isla.