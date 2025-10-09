El CD Tenerife Femenino vs SD Eibar se disputará en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El Costa Adeje Tenerife buscará su primera victoria en casa

CD Tenerife Femenino vs SD Eibar de la séptima jornada de la Liga F se disputará el 12 de octubre, a partir de las 11:00 horas, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Se disputa la J7 de la Liga F 25-26.

Cómo llega el CD Tenerife femenino y el SD Eibar

El Costa Adeje Tenerife buscará una nueva oportunidad de llevarse los tres puntos en casa y de continuar imbatido. En lo que lleva de temporada ha conseguido tres victorias y tres empates.

El Costa Adeje Tenerife llega al encuentro tras vencer al Real Sociedad por 1-2 con tantos de Sakina Ouzraoui, en el minuto 12, y poco después marcaría, Natalia Ramos. Para el conjunto vasco marcó Edna Imade en el minuto 35.

La SD Eibar llega con desventaja al haber perdido cuatro de los seis encuentros disputados.

Clasificación del CD Tenerife Femenino y el Eibar

Las blanquiazules de Eder Maestre están en un buen momento de la competición en la cuarta posición de la tabla clasificatoria y a solo un punto de meterse en competición europea.

Este encuentro es un reto para los vascos que intentarán evitar en los puestos de descenso de los que solo están a un punto.

Últimos enfrentamientos H2H entre el CD Tenerife Femenino y el Eibar

Alineaciones

