El Costal del Sol-Lanzarote se aplaza por la imposibilidad de viajar

Aplazado el partido Costa del Sol Málaga-Zonzamas Plus Car Lanzarote por la imposibilidad del club canario de viajar a la ciudad andaluza

Equipo de balonmano Zonzamas Plus Car Lanzarote

El Comité Nacional de Competición de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) ha decidido el aplazamiento del partido Costa del Sol Málaga-Zonzamas Plus Car Lanzarote, de la novena jornada de la Liga Guerreras Iberdrola y fijado para este sábado, por la imposibilidad del club canario de viajar a la ciudad andaluza.

El encuentro tenía que disputarse este sábado en el pabellón José Luis Pérez Canca de Málaga, a partir de las 18:00 (hora canaria), pero la RFEBM acordó aplazarlo a petición del equipo lanzaroteño por sus problemas para desplazarse a la península, informó el Costa del Sol Málaga. «El Comité Nacional de Competición de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) ha acordado aplazar de manera cautelar este encuentro a petición del club lanzaroteño”, precisó el club malagueño.

Para esta solicitud atendida por la Federación, según el Costa del Sol, «se alega una incidencia en el vuelo de desplazamiento hacia Málaga», tras lo que el Comité de Competición «evaluará los documentos presentados para tomar una decisión definitiva en los próximos días».

El Costa del Sol Málaga es tercero en la clasificación de la Liga Guerreras Iberdrola con 12 puntos, mientras que el Zonzamas Lanzarote es undécimo con 4 puntos.